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Петербургской сборной по пауэрлифтингу нужна помощь

Для спортсменов с интеллектуальными нарушениями спорт и участие в соревнованиях — это не только спортивные победы, но и возможность адаптации и социализации в обществе. А для того, чтобы успешно тренироваться и выступать на турнирах, необходим инвентарь, который зачастую приходится приобретать на свои деньги.

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Фото: Предоставлено БФ «Точка опоры»
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Петербургская команда по пауэрлифтингу ЛИН (лиц с интеллектуальными нарушениями) была создана больше 8 лет назад. Наиболее выдающиеся спортсмены, показавшие хорошие результаты, ежегодно включаются в петербургскую сборную для выездов на чемпионаты и первенства России. Сейчас в команде 10 человек, из них 5 девушек и 5 мужчин от 18 до 45 лет.

Парапауэрлифтинг — вид адаптивного спорта, в котором атлет демонстрирует силу верхней части тела. Иногда спортсмен поднимает вес штанги, превышающий в 3–4 раза собственный вес тела. В 1964 году этот вид спорта дебютировал на Паралимпийских играх в Токио под названием «Тяжелая атлетика». Первоначально участвовали в соревнованиях только мужчины с травмами спинного мозга. В течение последующих лет спорт начал включать другие группы. В 1992 году название было изменено на пауэрлифтинг, в этом же году состоялись Паралимпийские игры в Барселоне.

«Степень нарушения интеллекта и дальнейшая динамика зависят от среды и круга общения ребят. Физическая культура развивает дисциплину, ответственность, самостоятельные гигиенические навыки. Большая часть спортсменов с интеллектуальными нарушениями пожизненно находятся в закрытых учреждениях, и занятия профессиональным спортом для них — возможность общаться и находиться не только в привычной среде, но и выезжать на соревнования, где они видят иной мир, общаются с другими людьми, в том числе без инвалидности. Настоящее путешествие с дорогой, аэропортом, экскурсия по городу, новые впечатления, новые навыки — важнейшая часть социальной адаптации ребят», — говорит Валерий Синькевич, старший тренер сборной Санкт-Петербурга по пауэрлифтингу лиц с интеллектуальными нарушениями.

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Пауэрлифтер Кирилл начал мечтать о штанге, когда увидел в библиотеке спортивный журнал с Арнольдом Шварценеггером.

«Меня это затронуло, я начал заниматься в школе, «железо» мне понравилось. Потом я поступил в интернат, учился в училище на агронома-озеленителя и продолжал занятия пауэрлифтингом. В 2010 году получил жилье, женился и сейчас занимаюсь в клубе», — рассказывает спортсмен.

Из последних достижений команды — золото в командном зачёте среди женщин на чемпионате и первенстве России по пауэрлифтингу ЛИН в 2018 году, в абсолютном зачете — золото у Марины Цыпак. В 2022 году команда планирует участвовать во Всероссийской спартакиаде.

К сожалению, выделенных из бюджета средств на 2022 год хватает только на часть необходимого инвентаря. О том, почему не хватает средств для спортсменов с инвалидностью, «Фонтанка» рассказывала — система финансирования сложная и запутанная. Поэтому атлетам нередко приходится обращаться за поддержкой к неравнодушным людям.

Команда по пауэрлифтингу не исключение. Сейчас спортсменам требуются диски для штанги разного веса. Их стоимость — 198 000 рублей. За помощью команда обратилась в благотворительный фонд «Точка опоры», который открыл сбор средств.

Поддержать спортсменов могут все желающие. Сделать это можно ЗДЕСЬ или связавшись с сотрудниками фонда «Точка опоры» по тел. (812) 983 72 21, info@fondopora.ru

Фото: Предоставлено БФ «Точка опоры»

Благотворительный фонд «ТОЧКА ОПОРЫ» помогает петербургским спортсменам с инвалидностью с 2010 года. Деятельность фонда направлена на развитие и популяризацию адаптивного спорта и формирование уважительного отношения к индивидуальным особенностям человека.

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Комментарии (4)

Policeman
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ost-21
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