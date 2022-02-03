Схватили за палец. Следствие раскрыло банковский разбой по отпечатку, но, возможно, не по тому

Фото: Сергей Осьмачкин/«Коммерсантъ» Поделиться Поделиться







Дембеля Каро на Ладожском вокзале в декабре 2021 года ждала не только родня. Буквально с поезда его забрали в отдел, почти сразу предъявили обвинение за банковский разбой в 2016 году и увезли в суд на арест. Против него улики, а спасение — в дактилоскопии брата.

Согласно фабуле обвинения, 10 февраля 2016 года неизвестный одиночка пришел с гранатой в банк на проспекте Просвещения. Он молчал, но не скрывал лицо. Дал кассиру записку с требованием опустошить кассу, наткнулся на смелость сотрудницы, пометался по отделению и ушел ни с чем. Было возбуждено уголовное дело по статье о разбое с применением оружия. С двери, стойки кассы и записки сняли отпечатки пальцев. Совпадений в базе не нашлось, запись с камер тоже не выдала желаемого результата. Производство по делу в апреле было приостановлено.

В 2011 году из Армении сначала в Приморский край, а затем в Петербург, переехала семья — родители, двое сыновей и бабушка. В 2015-м пожилая женщина заболела, ей требовалось дорогостоящее лечение. Младший сын Каро в тот же год поступил в минюстовский университет правосудия, закончил его как специалист для судебной системы. Собирался устраиваться на работу помощником судьи, но нужен был военный билет. В декабре 2020 года он ушел в армию. В военкомате с него сняли отпечатки пальцев, и, пока они бродили по ведомственным базам, молодой человек уехал на службу в Карелию. Туда, уже в августе, до него донеслось эхо разбоя в банке. Как рассказала «Фонтанке» мама Каро, в часть приезжали следователи, но командир солдата до окончания службы отдавать не стал. Каро спокойно продолжил отдавать долг второй родине, заканчивая службу уже в Тверской области. После дембеля в Петербурге незадолго до Нового, 2022 года Каро на перроне ждали родители, но увидеться им до сих пор не удалось. Его увезли в отдел из вагона поезда, в тот же день расследование дела по банковскому разбою было возобновлено. Родители смогли найти сына в отделе полиции в Озерках только благодаря функции отслеживания местоположения в смартфоне Каро. О сути претензий они узнали через адвоката. Оказалось, что отпечаток с протянутой кассиру записки совпал с рисунком на большом пальце молодого человека. Адвокату также показали фото и видео с камер из банка, по которым свидетели опознали налетчика. Если потерпевшие могли принять повзрослевшего на пять лет парня за того, кто угрожал им гранатой, то родители сразу узнали человека на фотографии с точностью до ста процентов.

Старший брат Каро Ованес отучился на слесаря, работал продавцом и торговым представителем. Он по сей день живет с родителями. «Фонтанке» мать молодых людей рассказала, что ее старший сын в день задержания Каро сознался, что в банк ходил он. Листок, на котором остался отпечаток пальца, Ованес вырвал из студенческой тетради брата, а в качестве имитации гранаты использовал теннисный мячик, который перемотал изолентой и приделал к нему кольцо с крышки консервной банки. Поступок свой объяснил заботой — хотел найти деньги на лечение бабушки. Раскаивается. Уголовное дело было возбуждено полицейским следствием в Выборгском районе. Потом пришлось применить арифметику, и стало понятно, что подозреваемый на момент совершения преступления был несовершеннолетним. Дело отдали в Следственный комитет. С отпечатками и свидетельскими показаниями следствие пошло в суд, предъявив дополнительно отсутствие постоянной работы (напомним, задержали молодого человека на вокзале сразу после дембеля), прописки, высшего образования. Прокурор не возражал. Его арестовали, затем продлили стражу до конца марта.

По словам адвоката обвиняемого Сейрана Арутюняна, когда он пришел к следствию с рассказом, что взяли не того, там впервые узнали, что у парня есть брат. Его версию выслушали, но на данный момент, судя по всему, не проверили. При этом в материалах есть очевидные белые пятна — отпечатки с входной двери, кассы и вторые с записки все еще как бы ничьи. Арутюнян обратился к следователю с ходатайством провести не только почерковедческую экспертизу, о которой на продлении меры заявляло следствие, но и дактилоскопию старшего брата, портретную экспертизу, очную ставку между родственниками. По версии защиты, Каро в день налета на банк был на учебе: чтобы это подтвердить, он предложил следствию запросить университет, метрополитен, своих одногруппников, биллинг от сотового оператора и информацию от «ВКонтакте» для определения своего местоположения. Из всего перечисленного следователь согласилась приобщить акт адвокатского опроса матери обвиняемого, в котором сказано, что ее старший сын признался ей в причастности к разбою, но сдаваться идти не хочет, потому что ему страшно.

Каро воспользовался конституционным правом не свидетельствовать против себя. По словам его матери, он даже готов взять на себя вину брата, а по словам адвоката — с ним не проводилось вообще никаких следственных действий с момента первого допроса. «Фонтанка» направила запрос в Следственный комитет. Надежда Мазакина, «Фонтанка.ру».