Навигатор завел. Заблудившаяся фура устроила пробку на Большой Конюшенной

Днем 3 февраля многострадальная Большая Конюшенная улица вновь оказалась перекрыта. Однако в этот раз не из-за «мастерской» парковки желающих пошопиться в ДЛТ, а из-за аварии с фурой, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». Судя по фото, при повороте в Волынский переулок большегруз зацепил легковую KIA, а та стукнула сзади внедорожник.
Из-за ДТП улица в сторону Невского проспекта встала намертво. Свое присутствие в центре города водитель большегруза объяснил проказами навигатора. «На вопрос ГИБДД, что он тут делает, водитель фуры сказал: его сюда завёл навигатор», — пишет очевидица.
В настоящее время, по данным «Яндекс.Пробок», движение на Большой Конюшенной восстановлено. Отметим, что сегодня дороги Петербурга удивительно свободны. Даже в утренний час пик их максимальная загруженность составила всего 3 балла — это на балл меньше, чем накануне, и на 2 балла меньше обычного. Даже самые большие утренние заторы в длину не превышали 2,2 километра. Три балла в городе и сейчас. Даже для дневного времени это на 1 балл меньше обычного трафика.