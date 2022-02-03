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Навигатор завел. Заблудившаяся фура устроила пробку на Большой Конюшенной

Водитель фуры показал, как устроить пробку в городе без пробок. Достаточно положиться на навигатор и заехать в центр Петербурга.

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Днем 3 февраля многострадальная Большая Конюшенная улица вновь оказалась перекрыта. Однако в этот раз не из-за «мастерской» парковки желающих пошопиться в ДЛТ, а из-за аварии с фурой, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». Судя по фото, при повороте в Волынский переулок большегруз зацепил легковую KIA, а та стукнула сзади внедорожник.

Из-за ДТП улица в сторону Невского проспекта встала намертво. Свое присутствие в центре города водитель большегруза объяснил проказами навигатора. «На вопрос ГИБДД, что он тут делает, водитель фуры сказал: его сюда завёл навигатор», — пишет очевидица.

В настоящее время, по данным «Яндекс.Пробок», движение на Большой Конюшенной восстановлено. Отметим, что сегодня дороги Петербурга удивительно свободны. Даже в утренний час пик их максимальная загруженность составила всего 3 балла — это на балл меньше, чем накануне, и на 2 балла меньше обычного. Даже самые большие утренние заторы в длину не превышали 2,2 километра. Три балла в городе и сейчас. Даже для дневного времени это на 1 балл меньше обычного трафика.

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Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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Комментарии (8)

f0ntan
Наверное, вез товары на разгрузку в ДЛТ. При чем тут ошибка навигатора? Самому знать надо, что на фурах в центр въезжать запрещено
karbofos
Вез в ДЛТ меха в фуре?

А так - отличная реклама Я.Навигатору.
VKuser133194187
Фуроводы во многих местах просто игнорируют дорожные знаки. Особенно с иногородними номерами.
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