Общий оборот российского AliExpress за 2021 год вырос на 46%

Суммарный оборот «AliExpress Россия» за 2021 год, не считая услуги, составил 306 млрд рублей. Это на 46% больше, чем годом ранее, сообщили в компании 3 февраля.



Оборот локального бизнеса составил 36% от общего и оценивается в 110 млрд рублей. Это на 124% больше в сравнении с 2020 годом. За 2021 год компания выполнила 309 млн заказов, средний чек которых за этот период вырос более чем на 20%.



Количество уникальных посетителей сайта российского AliExpress в 2021 году превысило 80,2 млн (+31% год к году), общая зарегистрированная аудитория переросла 200 млн пользователей. Ежемесячная аудитория сервиса насчитывает 35 млн пользователей, ежедневная — 12,5 млн.

