Лукашенко захотел купить у России технику с учений

Президент Белоруссии рассказал о предложении приобрести почти всю технику, которую он увидел на военных учениях.



«Мы немало техники передислоцируем из России в Беларусь, в том числе и современной. <...> Практически всю технику, которая будет здесь, мы планируем закупать у вас в этом, следующем году и так далее. Это для нас очень важно», — цитирует 3 февраля «Белта» Александра Лукашенко.



По его словам, такое решение важно и для Союзного государства «в связи с тем, как себя ведут и НАТО, и Украина». Он отметил, что белорусам необходимо научиться пользоваться современной техникой.

