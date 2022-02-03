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Лукашенко захотел купить у России технику с учений

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Президент Белоруссии рассказал о предложении приобрести почти всю технику, которую он увидел на военных учениях.

«Мы немало техники передислоцируем из России в Беларусь, в том числе и современной. <...> Практически всю технику, которая будет здесь, мы планируем закупать у вас в этом, следующем году и так далее. Это для нас очень важно», — цитирует 3 февраля «Белта» Александра Лукашенко.

По его словам, такое решение важно и для Союзного государства «в связи с тем, как себя ведут и НАТО, и Украина». Он отметил, что белорусам необходимо научиться пользоваться современной техникой.

Президент Белоруссии заявил о необходимости укреплять границу с Украиной.

«Полезут — получат. Вот и вся война», — резюмировал Лукашенко.

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Комментарии (22)

Klaus_Nesanta
На территории Беларуси более 700 замков, ни один замок не принадлежал белорусу, все они еще не так давно принадлежали польским шляхтичам и литовским князьям. Их потомки спят и видят, как бы скинуть Луку, посадить свое правительство, ввести закон о реституции, как это было в Литве, и прибрать к рукам безвозвратно утраченные вотчины. А вы говорите, зачем Луке оружие, - будет оборонять свой совхоз, отстреливаться до последнего...
NAFTALIN 2000-2036
деньги-то откуда возьмешь, покупан? ты ж закредитован по самые картофаны... на еду кредиты клянчишь, а тут оружие собрался закупать
Dimitry Antonov
До батьки не довели, а до самого него не дошло, что поход на Украину уже победоносно закончился?
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