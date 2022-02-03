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Гидрометцентр проинформировал о переходе на новые климатические нормы

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В середине 2022 года в России планируется принять обновлённые климатические температурные нормы. Об этом рассказал журналистам 3 февраля научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Я думаю, что где-то в середине года мы уже перейдем на новые нормы», — цитирует синоптика РИА Новости.

Гидрометцентр уже анонсировал изменение климатических норм из-за планового пересмотра. Действующие сейчас нормы соответствуют средним статистическим данным за 1961–1990 годы. Метеорологи обновляют их каждые 30 лет.

По словам Вильфанда, изначально предполагалось перейти на новые нормы в начале 2022 года. Однако сделать это получится только к середине года — из-за технических сложностей для разных ведомств.

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Комментарии (13)

265056402
может машины и прочие блага слишком разогрели город? Подгон норм по выбросам и пыли?
260870021
Лучше бы изменили нормы отопления. Почти всю зиму выключаю батареи, даже от труб жара хватает
houspi
Сами нормы, очевидно, являются государственной тайной, раз нам о них не сообщают.
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