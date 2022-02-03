Гидрометцентр проинформировал о переходе на новые климатические нормы

В середине 2022 года в России планируется принять обновлённые климатические температурные нормы. Об этом рассказал журналистам 3 февраля научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.



«Я думаю, что где-то в середине года мы уже перейдем на новые нормы», — цитирует синоптика РИА Новости.



Гидрометцентр уже анонсировал изменение климатических норм из-за планового пересмотра. Действующие сейчас нормы соответствуют средним статистическим данным за 1961–1990 годы. Метеорологи обновляют их каждые 30 лет.

