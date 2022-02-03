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«Зенит» заплатил новичку Арсену Адамову 60 млн рублей подъемных

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Стали известны детали сделки по переходу в футбольный клуб «Зенит» из «Урала» защитника Арсена Адамова. По данным «Фонтанки», игрока продали в Санкт-Петербург за 3 млн евро первым платежом. Еще 2 млн евро — отложенный платеж, который будет выплачен в зависимости от количества игр за клуб.

Дополнительные 60 млн рублей получил сам Адамов в виде подъемных. Таким образом, фактическая суммарная цена за игрока составляет почти 6 млн евро. При этом сам «Урал» год назад купил Адамова у «Ахмата» всего за 55 тысяч евро.

Арсен Адамов начинал карьеру в «Ахмате». В 2021 году перешел в «Урал», за который отыграл 25 матчей в чемпионате России и забил один гол. Осенью 2021 года впервые получил вызов в национальную сборную.

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Комментарии (7)

ЦВБП
Слов нет, просто Позор!
Инкогнито2021
интересно распоряжаются народным достоянием
Батарейкин
Он чо, за эти деньги весь снег из города уберёт?
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