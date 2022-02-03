Пустил корни. Фигуранта дела о разбойном налёте с автоматами в Осетии второй раз задержали в Петербурге

Экипаж ДПС задержал 43-летнего гражданина Южной Осетии у ресторана «Стрельна» на Санкт-Петербургском шоссе, 58, накануне, стало известно «Фонтанке» 3 февраля. По информации полиции, мужчина более 12 лет находится в межгосударственном розыске по делу о разбое. Его ждёт милиция осетинского города Цхинвала.

Милицию Цхинвала известили о возможности продвинуться в расследовании дела о разбойном нападении, случившемся 18 лет назад. Одного из фигурантов отыскали в Петербурге, но его возвращение родным правоохранителям не гарантировано.

По версии милиции, мужчина участвовал в нападении на кафе «Нуазан» в Цхинвале в январе 2004 года. Тогда вооружённая пистолетом ТТ и автоматом АК-47 компания в масках угнала два припаркованных у заведения ВАЗа.



Установленному фигуранту предъявлено обвинение, в качестве меры пресечения назначен арест, в розыске он с 2009 года.



По информации «Фонтанки», возможность вернуть своего обвиняемого на родину представилась осетинской милиции ещё в прошлом году. В августе мужчину также по наводке уголовного розыска задержали у центра бизнес-авиации на Пулковском шоссе, 37/5, доставили в 51 отдел Московского района и поставили в известность Цхинвал.



По предварительным данным, дважды задержанный в Петербурге не зарегистрирован. В прошлом году ликвидировал свою компанию, которая шесть лет занималась в городе оптовой торговлей.



Мужчине вменяют разбой, совершённый организованной группой. Согласно УК, срок давности привлечения к уголовной ответственности за этот состав составляет 15 лет.

