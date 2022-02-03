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В Роттердаме разберут исторический мост, чтобы пропустить яхту миллиардера Безоса

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Фото: Peter Schmidt/pixabay.com
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Власти голландского Роттердама согласились разобрать старинный мост De Hef для прохода трехмачтовой яхты основателя Amazon Джеффа Безоса. Об этом 3 февраля сообщает издание NL Times со ссылкой на решение муниципалитета.

Власти морской столицы Европы согласились, что нецелесообразно пускать недостроенный корабль через De Hef, а затем доделывать его в другом месте. Проект будет завершен в Роттердаме, а мост разберут для прохода яхты миллиардера. Местные жители выступали против такого решения.

«С экономической точки зрения и сохранения занятости муниципалитет считает этот проект очень важным», — говорится в заявлении властей.

Фото: Flyaware/pixabay.com
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Супер-яхта Безоса, которая стоит 485 миллионов долларов, уже готова и находится на верфи в Роттердаме. Миллиардер хочет выйти на ней в океан. Он уже пообещал возместить расходы, связанные с разборкой моста.

Мост De Hef был построен еще в 1878 году. Он сильно пострадал во время бомбардировки 1940 года и после войны был отреставрирован одним из первых. В 1993 году мост утратил свою функцию, так как поезда стали ходить через тоннель. Власти хотели снести De Hef, однако встретили ожесточенное сопротивление жителей. С тех пор мост является историческим наследием Голландии.

Фото: Peter Schmidt/pixabay.com
Фото: Flyaware/pixabay.com

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Комментарии (9)

265859857
Следом идут яхты Абрамовича, Сечина ("Княгиня Ольга") и Усманова?
265387429
Он пообещал возместить... обещать не значит жениться.
266198421
Чего там разбирать то? подогнать два плавучих крана да снять центральную часть на время прохода. Тем более за счёт безоса.
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