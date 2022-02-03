В Роттердаме разберут исторический мост, чтобы пропустить яхту миллиардера Безоса

Власти морской столицы Европы согласились, что нецелесообразно пускать недостроенный корабль через De Hef, а затем доделывать его в другом месте. Проект будет завершен в Роттердаме, а мост разберут для прохода яхты миллиардера. Местные жители выступали против такого решения.

Супер-яхта Безоса, которая стоит 485 миллионов долларов, уже готова и находится на верфи в Роттердаме. Миллиардер хочет выйти на ней в океан. Он уже пообещал возместить расходы, связанные с разборкой моста.



Мост De Hef был построен еще в 1878 году. Он сильно пострадал во время бомбардировки 1940 года и после войны был отреставрирован одним из первых. В 1993 году мост утратил свою функцию, так как поезда стали ходить через тоннель. Власти хотели снести De Hef, однако встретили ожесточенное сопротивление жителей. С тех пор мост является историческим наследием Голландии.

