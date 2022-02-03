Из Петербурга в США не доехала сотня тысяч крохотных бутылочек водки

На Балтийской таможне задержали более сотни тысяч бутылочек контрафактной водки. На них были этикетки известной марки, а отбыть груз должен был в США.



Как сообщает 3 февраля пресс-служба Балтийской таможни, в Гавань прибыл контейнер, в котором находилось более 116 тысяч бутылок водки по 0,05 литра. Подделку распознали. На основании заявления правообладателя было возбуждено дело по части 1 статьи 14.10 КоАП РФ (незаконное использование товарного знака).



За прошлый год таможня выявила среди товаров свыше 4 миллионов подделок. В основном это были одежда и обувь, но также запчасти и аксессуары для автомобилей, водка и рис. Сумма предотвращенного ущерба правообладателям составила более 363,5 миллионов рублей, было возбуждено 52 административных дела.

