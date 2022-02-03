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Из Петербурга в США не доехала сотня тысяч крохотных бутылочек водки

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На Балтийской таможне задержали более сотни тысяч бутылочек контрафактной водки. На них были этикетки известной марки, а отбыть груз должен был в США.

Как сообщает 3 февраля пресс-служба Балтийской таможни, в Гавань прибыл контейнер, в котором находилось более 116 тысяч бутылок водки по 0,05 литра. Подделку распознали. На основании заявления правообладателя было возбуждено дело по части 1 статьи 14.10 КоАП РФ (незаконное использование товарного знака).

За прошлый год таможня выявила среди товаров свыше 4 миллионов подделок. В основном это были одежда и обувь, но также запчасти и аксессуары для автомобилей, водка и рис. Сумма предотвращенного ущерба правообладателям составила более 363,5 миллионов рублей, было возбуждено 52 административных дела.

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Комментарии (5)

Cashmare
это спутник уииии был. ну типа всеми правдами и неправдами...
Ser_N0771
- Телеграмма из Америки. Рекламация.
- Какая рекламация? Что-то с транспортом случилось?
- С транспортом всё в порядке. Добралось 20000 бутылок.
- Какого же чёрта тогда им надо?
- 500 бутылок оказались пустыми. Как 500?
- Наверно ребята выпили. Север, Аляска, холодно. Решили согреться.
- 500 бутылок?
- Ну их же 5 человек было.(с) Дежа Вю
RMN
Какая трепетная забота о здоровье зольдат НАТО.
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