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В Петербурге отреставрировали садовый фасад Аничкова дворца

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В Петербурге завершили реставрацию западного фасада Аничкова дворца, сообщает 3 февраля пресс-служба Смольного. В 2022 году на очереди — реставрация интерьеров Зимнего сада дворца.

Садовый, он же западный фасад Аничкова дворца отреставрировали в рамках программы комитета по охране памятников, на эти цели потратили почти 67 млн рублей.

Дворец реставрируют этапами с 1997 года, восстановление прошли Белоколонный зал, Голубая гостиная, Малиновая гостиная, Желтая (Золотая) гостиная, библиотека и Фисташковая гостиная, Дубовый кабинет Его Императорского Величества, гардероб на цокольном этаже, Новый кабинет и Туалетная императрицы Марии Фёдоровны, Торшерная гостиная, парадная лестница, фасады кабинета Его Императорского Величества, фасады и крыша Северного и Южного садового павильонов — всем этим объектам был возвращен исторический облик. Восточный фасад памятника привели в порядок в 2018 году.

Аничков дворец, расположенный на Невском проспекте, является федеральным памятником. Строиться здание начало в 1741 году, еще при императрице Елизавете Петровне, по проекту архитектора Михаила Земцова, а завершал проект уже Растрелли.

В настоящее время в здании размещается Дворец творчества юных (в прошлом — Ленинградский дворец пионеров).

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Комментарии (2)

VKuser133194187
Можно принимать ставки на то, как долго продержится отреставРированный фасад. 2 года! Кто больше?
«Родники Сибири»
Неужто в сирийском Алеппо уже всё отреставрировали и дошла очередь до своих зданий.
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