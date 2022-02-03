В Петербурге отреставрировали садовый фасад Аничкова дворца

В Петербурге завершили реставрацию западного фасада Аничкова дворца, сообщает 3 февраля пресс-служба Смольного. В 2022 году на очереди — реставрация интерьеров Зимнего сада дворца.



Садовый, он же западный фасад Аничкова дворца отреставрировали в рамках программы комитета по охране памятников, на эти цели потратили почти 67 млн рублей.

Дворец реставрируют этапами с 1997 года, восстановление прошли Белоколонный зал, Голубая гостиная, Малиновая гостиная, Желтая (Золотая) гостиная, библиотека и Фисташковая гостиная, Дубовый кабинет Его Императорского Величества, гардероб на цокольном этаже, Новый кабинет и Туалетная императрицы Марии Фёдоровны, Торшерная гостиная, парадная лестница, фасады кабинета Его Императорского Величества, фасады и крыша Северного и Южного садового павильонов — всем этим объектам был возвращен исторический облик. Восточный фасад памятника привели в порядок в 2018 году.