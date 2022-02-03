FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-9°C/Завтра: -12
76.48р86.28р
Что делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDКак продвигать бизнесОбраз жизниQR-код: что, где, когда, зачемОбразованиеПромышленный Петербург

Mazda после ДТП на Стачек повесила половину себя на забор

После столкновения двух легковых машин утром 3 февраля в Кировском районе Петербурга одну из них порвало на две части. Один кусок остался висеть на заборе.

2
Печать

Видео: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

На перекрестке проспекта Стачек и улицы Лёни Голикова столкнулись Mazda и, по предварительным данным, Mitsubishi, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». И если второй помяло переднюю часть, то у первой повреждения значительно серьезнее. «Мазде» буквально оторвало заднюю часть, и она повисла на ограждении проезжей части, зацепившись за него колесом.

О пострадавших не сообщается. «Мы с дочкой ехали в садик на такси, увидели этот кошмар. Она мне: «Мама, смотри, там детское кресло». Я даже не заметила сначала. А потом думаю, какое счастье, что сзади никого не было и без жертв. Что мой ребенок не видел трупы», — пишет очевидица Kate.

В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти «Фонтанке» сообщили, что в ГИБДД информация о происшествии не поступала.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

Silver867
Какая необразованная деревенщина пишет подобные заголовки?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний