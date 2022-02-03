Mazda после ДТП на Стачек повесила половину себя на забор

Видео: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
На перекрестке проспекта Стачек и улицы Лёни Голикова столкнулись Mazda и, по предварительным данным, Mitsubishi, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». И если второй помяло переднюю часть, то у первой повреждения значительно серьезнее. «Мазде» буквально оторвало заднюю часть, и она повисла на ограждении проезжей части, зацепившись за него колесом.
О пострадавших не сообщается. «Мы с дочкой ехали в садик на такси, увидели этот кошмар. Она мне: «Мама, смотри, там детское кресло». Я даже не заметила сначала. А потом думаю, какое счастье, что сзади никого не было и без жертв. Что мой ребенок не видел трупы», — пишет очевидица Kate.
В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти «Фонтанке» сообщили, что в ГИБДД информация о происшествии не поступала.