Скоро праздник: 10 идей универсальных подарков для него и для нее

Не успели мы очнуться от новогодних каникул, а уже пора готовиться к очередному сезону праздников — Дню святого Валентина, Дню защитника Отечества и 8 Марта .



Что можно подарить 14 февраля девушке — и чтобы недорого? Какой топ подарков к 23 Февраля , какие идеи подарков подобрать к 8 Марта для коллег? Мы можем по-разному относиться к праздникам, но совсем не вовлекаться в решение этих задач невозможно.



Поэтому мы собрали примеры современных, стильных и полезных подарков с экспресс-доставкой, которые помогут вдохновиться и выбрать оптимальные варианты и для семьи, и для друзей, и для сотрудников.



Столик для завтрака в постель



Столик-поднос изготовлен из высококачественной березовой фанеры 1-го сорта. Безопасное восковое экопокрытие защищает изделие от влаги и царапин. Длина столика — 52,1 см, ширина — 33,5 см, а высота 9,5 см. Товар доставят с территории России за несколько дней. 94% покупателей поставили ему высшую оценку — 5 баллов.



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