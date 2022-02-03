Скоро праздник: 10 идей универсальных подарков для него и для нее

Не успели мы очнуться от новогодних каникул, а уже пора готовиться к очередному сезону праздников — Дню святого Валентина, Дню защитника Отечества и
Что можно подарить 14 февраля девушке — и чтобы недорого? Какой топ подарков к
Поэтому мы собрали примеры современных, стильных и полезных подарков с экспресс-доставкой, которые помогут вдохновиться и выбрать оптимальные варианты и для семьи, и для друзей, и для сотрудников.
Столик для завтрака в постель
Столик-поднос изготовлен из высококачественной березовой фанеры 1-го сорта. Безопасное восковое экопокрытие защищает изделие от влаги и царапин. Длина столика — 52,1 см, ширина — 33,5 см, а высота 9,5 см. Товар доставят с территории России за несколько дней. 94% покупателей поставили ему высшую оценку — 5 баллов.
В отзывах пишут:
- Хороший столик, легкий, около 1 кг, но прочный, рекомендую.
- Выполнено очень качественно. Выглядит намного дороже.
Наушники Baseus с сенсорным управлением
Компания Baseus среди прочего производит мощные аккумуляторы и зарядные устройства. Поэтому гаджеты от этого производителя обычно долго держат заряд. Эти наушники способны играть 5 часов нон-стоп без зарядного бокса и 25 часов — с подзарядкой от него. Bluetooth поколения 5.0 обеспечивает мгновенное подключение. Прикоснувшись к наушникам, можно управлять плейлистом, ответить на звонок или вызвать голосового помощника.
В отзывах пишут:
- Наушники просто огонь! Заказывала для мамы и сына в подарок, сравнила со своими FreeBadsPro — звук тот же, если не лучше.
- Наушники супер, по такой цене подарок! Батарея вечная, играет норм, говорить удобно, уши не жмет, размер мини, продавца рекомендую, Baseus рулит.
Кольцевой свет для идеальных селфи
Кольцевая светодиодная лампа в комплекте со штативом и пультом дистанционного управления для камеры в телефоне — набор, который порадует любого пользователя соцсетей. Кольцевой свет дает ровное, равномерное освещение, сглаживает морщинки и мелкие дефекты на лице, придает коже мягкое сияние. У лампы несколько световых температур: теплый белый, холодный белый и теплый желтый свет. Интенсивность можно регулировать. В комплекте с набором идет чехол для хранения и переноски.
В отзывах пишут:
- Отличная кольцевая лампа по хорошей цене. Яркость можно регулировать, есть три режима от холодного до теплого. Штатив устойчивый, его также можно регулировать по размеру. В комплекте идет блютус-пульт. Доставили очень быстро курьерской службой. Рекомендую к покупке.
- Доставка быстрая, упаковано всё было хорошо. Лампа проверена, всё работает.
Портативная колонка Anker
Небольшой динамик Anker SoundCore 2 длиной всего 16,5 см работает 24 часа без подзарядки, а его стереозвук усилен потрясающими басами. У колонки водонепроницаемый корпус, защищающий ее от дождя, снега и грязи.
В отзывах пишут:
- Хорошая вещь! Приятно удивлен! Продавцу большое спасибо!
- Как говорится, мал да удал.
Фен с ионизацией
Ионизация появилась во всех самых современных фенах. Она нужна, чтобы снимать накопленное статическое электричество — так волосы не электризуются и не пересыхают. К тому же ионы разбивают влагу на маленькие частицы, которые легко впитываются в волосы. После этого локоны выглядят гибкими, «напитанными» и сияющими.
В отзывах пишут:
- Фен великолепный. Хорошо и быстро сушит волосы. Брала максимальную комплектацию — все насадки разные и хорошие. Есть и насадка для их выпрямления. Удивлена — действительно волосы аккуратнее стали выглядеть.
- Пришел за 11 дней в Сочи! Продавец отвечал сразу и отправил фен в этот же день. Спасибо большое!
Лаконичный мужской бумажник
Недорогой бумажник изготовлен из полиуретана, но его можно принять за кожаный. Изюминка этой модели — стильный лаконичный дизайн. Бумажник подойдет и к джинсам, и к строгому деловому костюму.
В отзывах пишут:
- Качественный, приятный материал. Тактильно всё классно. Размеры в сложенном состоянии — 11,5 на 10 см. Трек отслеживался. Упаковано было средне. Есть RFID-защита. Проверял при помощи смартфона с NFC и карты «Тройка».
- Достойный лопатник, своих денег однозначно стоит. Швы ровные, молния не заедает, на ощупь приятный. Упаковка однозначно порадовала, можно даже в подарок брать для друзей.
Зубная щетка Oclean Air 2
Ультразвуковая щетка оснащена технологией тихой чистки, благодаря которой не жужжит на всю ванную комнату во время работы. Ее щетинки расположены довольно необычно, благодаря чему она чистит лучше. Еще один важный плюс — долгий срок службы без подзарядки: целых 40 дней.
В отзывах пишут:
- Заказал четыре штуки в подарок. Дошло за неделю по Москве в пункт выдачи AML. Коробки не мятые. Цена самая низкая, что встречал.
- Товар соответствует описанию. Качество отличное. Доставка в установленные сроки. Курьером до двери. Продавца рекомендую.
Универсальный триммер для стрижки и бритья
Беспроводная машинка для стрижки весом всего 620 г со стальной головкой поставляется с целым набором насадок для волос разной длины, а также с дополнительными головками для бритья и удаления волос в носу. Универсальный инструмент заменит сразу несколько гаджетов.
В отзывах пишут:
- Упаковано хорошо. Коробка пришла даже не помятой. Всё в комплекте есть, как в описании, зарядка машинки — 100%. Насадки меняются легко и работают.
- Продавцу огромное спасибо, доставка была очень быстрая, отправка тоже, по качеству всё очень хорошее, работает просто шикарно, как часики. Очень довольна, мужу тоже очень понравилось.
Пусеты из золоченого серебра с голубыми фианитами
Серебряные серьги от российского бренда SOKOLOV порадуют любительниц минимализма. Изящные, аккуратные, они дополнят любой повседневный образ. Сейчас товар продают на 100 рублей дешевле по промокоду.
В отзывах пишут:
- Красивые, нежные! Камушек блестит. Это второй заказ. Первые ношу — не снимаю. Очень нравится.
- Серьги очень понравились. Главное, цвет у камешков ярко-голубой, не блеклый. Спасибо большое продавцу.
Кольцо унисекс с датчиком температуры
Простая, но забавная и полезная вещица для мужчин и женщин. Стильное кольцо измеряет и показывает температуру тела. Как следует из отзывов, работает довольно точно.
В отзывах пишут:
- Товар пришел на день раньше, подошло отлично, выглядит хорошо, упаковка хорошая, продавца рекомендую.
- Заказывал уже второе, пришло быстро. Качество отличное.