«Прыгнула и повалила». Московские панды предсказали итоги Олимпиады

Панды Жуи и Диндин из Московского зоопарка выбрали страны, которые, по их ощущению, станут лидерами в общекомандном олимпийском зачёте. Об этом 3 февраля сообщает зоопарк в своих соцсетях.



Раньше к пандам за предсказаниями не обращались. Но в этот раз ситуация другая. «Панда — символ Китая и один из символов предстоящей Олимпиады, кому, как не им, чувствовать исход соревнований», — отмечают в зоопарке. Вот как происходило «гадание».

