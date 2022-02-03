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«Прыгнула и повалила». Московские панды предсказали итоги Олимпиады

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Панды Жуи и Диндин из Московского зоопарка выбрали страны, которые, по их ощущению, станут лидерами в общекомандном олимпийском зачёте. Об этом 3 февраля сообщает зоопарк в своих соцсетях.

Раньше к пандам за предсказаниями не обращались. Но в этот раз ситуация другая. «Панда — символ Китая и один из символов предстоящей Олимпиады, кому, как не им, чувствовать исход соревнований», — отмечают в зоопарке. Вот как происходило «гадание».

«Диндин достались конусы с флагами Китая, Швеции, Нидерландов, России и Австрии. Девочка буквально заключила в свои объятия конус с российским флагом. После этого подошла к крайнему конусу с флагом Китая, прыгнула — и повалила его на землю. Жуи предложили конусы с флагами Норвегии, Канады, США, Швейцарии и Германии. Вначале он обнюхал все конусы по очереди. Потом его выбор пал на Германию. После этого прошел круг по вольеру и вернулся к конусу с флагом Соединенных Штатов», — рассказывают в зоопарке.

Выбор панд там интерпретировали следующим образом «Лидерами олимпийских игр в общекомандном зачёте, по версии панд, становятся: Россия, Китай, Германия и США».

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Комментарии (1)

тов
Тут пишут что сурок помер, это не к добру.

А панды не сказали сколько путин в войне с европой и сша продержится?
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