Россияне стали чаще покупать крепкий алкоголь в больших бутылях

Розничные сети фиксируют растущий интерес россиян к крепкому алкоголю в больших бутылках.



«Спрос на крепкие спиртные напитки в больших емкостях заметно растет. В сетях в 2021 году продажи алкоголя в бутылках 1 л выросли на 30–60% год к году», — сообщает 3 февраля «Коммерсантъ».



Исследовательская компания Nielsen подсчитала, что в прошлом году спрос на водку объемом 1 литр вырос на 19%, а емкости 0,5 литра начала терять популярность. Подобный тренд прослеживается и в отношении других напитков. Доля больших бутылок в категории виски, ром и ликеры превысила 10%

