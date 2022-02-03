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Россияне стали чаще покупать крепкий алкоголь в больших бутылях

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Розничные сети фиксируют растущий интерес россиян к крепкому алкоголю в больших бутылках.

«Спрос на крепкие спиртные напитки в больших емкостях заметно растет. В сетях в 2021 году продажи алкоголя в бутылках 1 л выросли на 30–60% год к году», — сообщает 3 февраля «Коммерсантъ».

Исследовательская компания Nielsen подсчитала, что в прошлом году спрос на водку объемом 1 литр вырос на 19%, а емкости 0,5 литра начала терять популярность. Подобный тренд прослеживается и в отношении других напитков. Доля больших бутылок в категории виски, ром и ликеры превысила 10%

Большие бутылки выгодны покупателям, так как позволяют экономить. При этом для производителей они не столь прибыльны.

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Комментарии (9)

Kilrathi
Хех, срезая уровень жизни населению они думали мы будем меньше пить ;)
Нее, теперь просто продукты в маленьких пакетиках!
260569221
Конечно…
Водярой глушат все проблемы в виде низкой зп, высоких налогов, сумашедшей цены на бензин
Батарейкин
Сосед практикует покупку "элитного коньяка" в 5 л пластмассовых канистрах уже года два. Поражаюсь, как он до сих пор не ослеп!))
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