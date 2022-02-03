В Петербург из Финляндии пытались провезти «камни обработанные» на 3,7 млн руб. Таможню они не прошли

На Котлинском таможенном посту пресекли ввоз в Петербург финских печей-каминов стоимостью 43 тысячи евро — почти 3,7 миллиона рублей. В декларации они были записаны как «камни обработанные» и весили 22 тонны.



Как сообщает 3 февраля пресс-служба Санкт-Петербургской таможни, в грузовом транспортном средстве, которое якобы везло из Финляндии камни, обнаружили сюрприз. В товарной партии были комплекты печей-каминов, состоящих из каменных корпусов, облицовочных камней, металлической фурнитуры и иных изделий для их сборки и эксплуатации.

