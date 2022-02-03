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В Петербург из Финляндии пытались провезти «камни обработанные» на 3,7 млн руб. Таможню они не прошли

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Печать

На Котлинском таможенном посту пресекли ввоз в Петербург финских печей-каминов стоимостью 43 тысячи евро — почти 3,7 миллиона рублей. В декларации они были записаны как «камни обработанные» и весили 22 тонны.

Как сообщает 3 февраля пресс-служба Санкт-Петербургской таможни, в грузовом транспортном средстве, которое якобы везло из Финляндии камни, обнаружили сюрприз. В товарной партии были комплекты печей-каминов, состоящих из каменных корпусов, облицовочных камней, металлической фурнитуры и иных изделий для их сборки и эксплуатации.

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Теперь в отношении таможенного представителя возбудили дело по статье 16.1, часть 3, КоАП РФ — за незаконное перемещение товаров. Решается вопрос об изъятии печей.

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Комментарии (3)

Ill1IlII
Скоро. На всех дачах таможенников страны 😅
Батарейкин
Под бульдозер их! Вместе с сыром и хамоном!
VKuser122709305
Ну новость, ну будет суд, будет эксперт, двойное применение "обработанных" камней или переквалификация статьи, и пойдет таможня "лесом"...
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