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ДТП-«анекдот» на Невском: в машину ЧОП приехал один каршеринг, а в него другой

«Сказку про репку» на современный лад разыграли трое водителей в центре Петербурга утром 3 февраля.

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На Невском проспекте, перед перекрёстком с Малой Морской улицей, собрался «паровозик», сообщает читатель «Фонтанки» Николай. Столкнулись, судя по фотографиям, автомобиль частного охранного предприятия и две каршеринговые машины. Повреждения у них небольшие, пострадавших не видно. Охранник из «Рено» вышел на проезжую часть.

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Пробки из-за аварии не наблюдается. Вообще, загруженность дорог Петербурга снова как на каникулах. Утренний максимум всего 3 балла по шкале «Яндекса». Вчера в час пик было 4 балла.

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Комментарии (9)

Wert
Туристы.
OdinokiyDupri
Интересно инсайд изучить в плане структуры доходов компаний каршеринга: сколько поступает от отплат за использование авто и сколько взыскивается (удерживается) в счет причинения вреда имуществу.
Alex000
Каршер - это не анеГдот, а тихий ужОс.
Его надо ограничивать стажем вождения 5 и более лет, как минимум.
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