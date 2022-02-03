ДТП-«анекдот» на Невском: в машину ЧОП приехал один каршеринг, а в него другой

На Невском проспекте, перед перекрёстком с Малой Морской улицей, собрался «паровозик», сообщает читатель «Фонтанки» Николай. Столкнулись, судя по фотографиям, автомобиль частного охранного предприятия и две каршеринговые машины. Повреждения у них небольшие, пострадавших не видно. Охранник из «Рено» вышел на проезжую часть.
Пробки из-за аварии не наблюдается. Вообще, загруженность дорог Петербурга снова как на каникулах. Утренний максимум всего 3 балла по шкале «Яндекса». Вчера в час пик было 4 балла.