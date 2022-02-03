FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-12°C/Завтра: -12
76.48р86.28р
Что делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDКак продвигать бизнесОбраз жизниQR-код: что, где, когда, зачемОбразованиеПромышленный Петербург

Станцию метро «Садовая» открыли

На «Садовой» починили эскалатор, станция метро открыта для пассажиров.

0
Печать

Эскалатор на станции фиолетовой линии петербургского метро, который вышел из строя утром 3 февраля, перезапустили. «Садовая» открыта для пассажиров.

Как сообщили в пресс-службе метрополитена, восстановить работу эскалатора на «Садовой» удалось менее чем за двадцать минут. Вестибюль станции вернули к обычному режиму работы — с 9:23 через него снова можно не только выйти, но и зайти.

Станция является частью единственного в городе трёхстанционного пересадочного узла «Садовая» — «Сенная площадь» — «Спасская».

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний