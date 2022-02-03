Станцию метро «Садовая» открыли

Эскалатор на станции фиолетовой линии петербургского метро, который вышел из строя утром 3 февраля, перезапустили. «Садовая» открыта для пассажиров.
Как сообщили в пресс-службе метрополитена, восстановить работу эскалатора на «Садовой» удалось менее чем за двадцать минут. Вестибюль станции вернули к обычному режиму работы — с 9:23 через него снова можно не только выйти, но и зайти.
Станция является частью единственного в городе трёхстанционного пересадочного узла «Садовая» — «Сенная площадь» — «Спасская».