FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-12°C/Завтра: -12
76.48р86.28р
Что делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDКак продвигать бизнесОбраз жизниQR-код: что, где, когда, зачемОбразованиеПромышленный Петербург

ДТП с поездом под Петербургом: «Пассат» завяз в снегу, но легко отделался

2
Печать

ДТП с поездом в Ленинградской области обошлось без пострадавших. Судя по фотографиям с места, удар пришёлся в заднюю часть автомобиля. Водитель, как говорят, успел выскочить из салона.

2 февраля на переезде в Волосовском районе у деревни Рогатино грузовой состав столкнулся с «Фольксвагеном». Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура проводит проверку. «По предварительным данным, водитель автомобиля выехал на нерегулируемый переезд перед приближающимся грузовым поездом, машинист применил экстренное торможение, но из-за недостаточного расстояния избежать столкновения не удалось», — отмечается в сообщении.

Очевидцы рассказали 47news, что Volkswagen Passat застрял на переезде из-за снега. Машина буксовала. Заметив поезд, водитель выскочил из салона, но машину спасти не удалось.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

Peterburzhec
Судя по фото дорога явно не чищена. Дорожников привлекут к ответственности?
PROM
явно машинист виноват, держи дистанцию
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний