ДТП с поездом под Петербургом: «Пассат» завяз в снегу, но легко отделался

ДТП с поездом в Ленинградской области обошлось без пострадавших. Судя по фотографиям с места, удар пришёлся в заднюю часть автомобиля. Водитель, как говорят, успел выскочить из салона.
2 февраля на переезде в Волосовском районе у деревни Рогатино грузовой состав столкнулся с «Фольксвагеном». Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура проводит проверку. «По предварительным данным, водитель автомобиля выехал на нерегулируемый переезд перед приближающимся грузовым поездом, машинист применил экстренное торможение, но из-за недостаточного расстояния избежать столкновения не удалось», — отмечается в сообщении.
Очевидцы рассказали 47news, что Volkswagen Passat застрял на переезде из-за снега. Машина буксовала. Заметив поезд, водитель выскочил из салона, но машину спасти не удалось.