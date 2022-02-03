В Мурино спор соседей в «тихий час» закончился стрельбой и смертью

Пенсионера с огнестрельным ранением нашли в десятиэтажке во Всеволожском районе Ленинградской области, незадолго до своей гибели он пугал соседа ружьём. Об этом стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 3 февраля.



Сообщение о стрельбе в парадной десятиэтажки на Оборонной улице в Мурино поступило в полицию накануне в три часа дня. Звонивший представился 29-летним местным жителем и рассказал, что только что имел неприятный разговор с 69-летним соседом по площадке.



Поводом для пикировки, с его слов, стал шум. Пенсионер усилил свои позиции ружьём и пару раз выстрелил. Заявитель уточнил, что несмотря на то, что стреляли как будто в него, он остался цел.

