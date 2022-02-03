«Его задавило!» Из-за схода вагонов в Москве пострадали люди

Два железнодорожника получили травмы в результате инцидента на станции Люблино-Сортировочное Курского направления Московской железной дороги.
Как сообщает пресс-служба МЖД, 3 февраля около 1:55 на станции сошли с рельсов восемь порожних вагонов. Пострадали два работника станции. Они госпитализированы.
На видео, появившемся в соцсетях, в частности в телеграм-канале Baza, слышно, как очевидец кричит: «Его задавило! Вызывайте скорую!»
«Угрозы экологии нет. <...> Инцидент не повлиял на движение пассажирских и пригородных поездов. На месте уже работает восстановительный поезд со станции Люблино-Сортировочное», — отмечается в сообщении МЖД. Причины ЧП выясняются.