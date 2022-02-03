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Пожарные расчеты стягиваются на Кондратьевский проспект, там горит нежилое здание

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По повышенному номеру сложности тушат пожар в Калининском районе утром 3 февраля.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу, сообщение о возгорании на Кондратьевском проспекте, 2, поступило в 7:22 утра.

Прибывшие на место наряды рапортовали, что в отдельно стоящем двухэтажном здании размером 20 на 40 метров горит обстановка на площади 80 квадратных метров.

Из-за быстрого распространения огня в 7:39 пожару был присвоен повышенный номер сложности 1-БИС.

На месте работают пять пожарных расчетов и 23 человека личного состава.

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