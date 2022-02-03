FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-12°C/Завтра: -12
76.48р86.28р
Что делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDКак продвигать бизнесОбраз жизниQR-код: что, где, когда, зачемОбразованиеПромышленный Петербург

Посещать Италию разрешат туристам, привитым не признанными в ЕС вакцинами

6
Печать

Иностранцы, которые вакцинировались от COVID-19 препаратами, не признанными в ЕС, смогут находиться в Италии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительственного дворца Киджи.

«Все, кто оказывается в иностранном государстве с сертификатом о наличии или вакцинации препаратом, признанным в Италии, при прошествии менее шести месяцев с момента завершения цикла вакцинации, имеет доступ ко всем услугам и в учреждениях, где требуется супер грин-пасс (только на основании вакцинации или выздоровления), при выявлении результатов теста на коронавирус по экспресс-технологии (действителен до 48 часов) или ПЦР-теста (действителен до 72 часов). Это же правило относится к числу тех, кто вакцинирован не признанными и не одобренными в отношении фармацевтических препаратов», — говорится в заявлении Совмина страны, принятом 2 февраля.

«Это вряд ли позволит решить многие проблемы и приведет к важным последствиям в ходе выезда, — заявил министр здравоохранения Роберто Сперанца. — <...> Все распоряжения по ограничению въезда и изменения не учитываются, но это решение позволяет создавать условия для вакцинированных другими препаратами, находящихся в Италии».

Согласно действующим распоряжениям, ряд стран, включая Россию, входит в список государств, из которых въезд с туристическими целями в Италию не разрешен. При въезде по причинам рабочего характера (на срок более 120 часов), для лечения, учебы, а также по возвращении из временных поездок из этих стран предусмотрен карантин. Без специальных распоряжений Минздрава данные ограничения сохраняются до истечения режима чрезвычайной ситуации, который был продлен до 31 марта.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (6)

Hans-Christian
Смена у ботов не наступила ещё? Не видно комментариев о пользе жижи и необходимости читать учебники по биологии.
guess
Пока в СМИ активно формируется фон «неизбежности» прививок и рекламируются «выгоды» овцевания, мы и без прививок продолжаем активно путешествовать, благо выбор направлений есть и до конца этого фашистского режима хватит))
radon
Точно, делал так уже. Только не в Италию, а на Тенерифе. Не очень удобно, но оно того стоило.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний