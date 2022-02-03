Посещать Италию разрешат туристам, привитым не признанными в ЕС вакцинами

Иностранцы, которые вакцинировались от COVID-19 препаратами, не признанными в ЕС, смогут находиться в Италии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительственного дворца Киджи.



«Все, кто оказывается в иностранном государстве с сертификатом о наличии или вакцинации препаратом, признанным в Италии, при прошествии менее шести месяцев с момента завершения цикла вакцинации, имеет доступ ко всем услугам и в учреждениях, где требуется супер грин-пасс (только на основании вакцинации или выздоровления), при выявлении результатов теста на коронавирус по экспресс-технологии (действителен до 48 часов) или ПЦР-теста (действителен до 72 часов). Это же правило относится к числу тех, кто вакцинирован не признанными и не одобренными в отношении фармацевтических препаратов», — говорится в заявлении Совмина страны, принятом 2 февраля.

