Вирусолог назвал сроки окончания пандемии: возможно, ещё три года

Пандемия коронавируса продлится, возможно, ещё три года. Такой прогноз дал директор Научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г. П. Сомова Роспотребнадзора, заведующий кафедрой эпидемиологии Школы биомедицины ДВФУ Михаил Щелканов в интервью РИА Новости, опубликованном 3 февраля.



«Имеется большое количество региональных особенностей, но, если говорить про общий многолетний тренд, то надо готовиться к тому, что 2022 год мы будем пребывать еще в условиях пандемии, равно как 2023 и, возможно, 2024 год», — сказал Щелканов.

