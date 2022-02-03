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Вирусолог назвал сроки окончания пандемии: возможно, ещё три года

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Пандемия коронавируса продлится, возможно, ещё три года. Такой прогноз дал директор Научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г. П. Сомова Роспотребнадзора, заведующий кафедрой эпидемиологии Школы биомедицины ДВФУ Михаил Щелканов в интервью РИА Новости, опубликованном 3 февраля.

«Имеется большое количество региональных особенностей, но, если говорить про общий многолетний тренд, то надо готовиться к тому, что 2022 год мы будем пребывать еще в условиях пандемии, равно как 2023 и, возможно, 2024 год», — сказал Щелканов.

Он подчеркнул, что большую роль в этом процессе играет коллективный иммунитет. «Всё будет во многом определяться тем, как быстро будет подрастать наш уровень коллективного иммунитета и будет ли уровень нашего коллективного иммунитета поспевать за вариабельностью вируса», — отметил эпидемиолог.

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Комментарии (15)

sergeant-1
А этот дядя точно работой не ошибся, судя по сленгу "про общий многолетний тренд" и "поспевать за вариабельностью"? Ему бы на биржу идти, каким-нибудь аналитиком, таких же точно говорящих клоунов по РБК обычно любят крутить ежесуточно. Хотя если он представитель бизнес-империи Роспотребпозора, то неудивительно....
VKuser199962806
Щелканов энд Ко, уже вагонами воруете. Не страшно ?
Mustamyaki
А что по этому поводу думают канадские дальнобойщики?
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