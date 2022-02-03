Вирусолог назвал сроки окончания пандемии: возможно, ещё три года

Пандемия коронавируса продлится, возможно, ещё три года. Такой прогноз дал директор Научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени
«Имеется большое количество региональных особенностей, но, если говорить про общий многолетний тренд, то надо готовиться к тому, что 2022 год мы будем пребывать еще в условиях пандемии, равно как 2023 и, возможно, 2024 год», — сказал Щелканов.
Он подчеркнул, что большую роль в этом процессе играет коллективный иммунитет. «Всё будет во многом определяться тем, как быстро будет подрастать наш уровень коллективного иммунитета и будет ли уровень нашего коллективного иммунитета поспевать за вариабельностью вируса», — отметил эпидемиолог.