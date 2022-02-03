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Курица обошла защиту Пентагона. Охране удалось загнать ее в угол

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В режимной зоне Пентагона служба безопасности обнаружила курицу. Пока неясно, каким образом птица смогла пробраться на территорию штаб-квартиры Минобороны США.

Как пишет Gulf News, инцидент произошел накануне, 1 февраля. Издание уточняет, что службе охраны удалось загнать курицу в угол и поймать ее. Птицу передали зоозащитникам, ей уже ищут хозяев и кличку. В комментариях американцы предлагают назвать ее «полковником Сандерсом» или «Хенни Пенни» (в честь Пентагона).

В Пентагоне не дали никаких объяснений по этому поводу, в соцсетях тревожатся и требуют проверить курицу на наличие жучков.

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Комментарии (8)

wolfang
Рассуждения Псаки про курятник наполнились глубоким смыслом.. Кто бы мог подумать)))
Ushat Pomoev
Вот только не полковник, а генерал. И не Сандерс, а Боширов. В остальном - всё верно: загнали в угол и заставили выдать все секреты ГРУ!
266410437
А ведь могли и пристрелить -))
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