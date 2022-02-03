Курица обошла защиту Пентагона. Охране удалось загнать ее в угол

В режимной зоне Пентагона служба безопасности обнаружила курицу. Пока неясно, каким образом птица смогла пробраться на территорию штаб-квартиры Минобороны США.

Как пишет Gulf News, инцидент произошел накануне, 1 февраля. Издание уточняет, что службе охраны удалось загнать курицу в угол и поймать ее. Птицу передали зоозащитникам, ей уже ищут хозяев и кличку. В комментариях американцы предлагают назвать ее «полковником Сандерсом» или «Хенни Пенни» (в честь Пентагона).



В Пентагоне не дали никаких объяснений по этому поводу, в соцсетях тревожатся и требуют проверить курицу на наличие жучков.

