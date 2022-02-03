Минздрав: Эффективность «Спутника V» спустя полгода после прививки достигает 70%

Эффективность «Спутника V» против уханьского (изначального) штамма коронавируса составляет 91%. Спустя полгода, в условиях распространения «дельты», она снизилась до 70,5%. Об этом говорится в инструкции Минздрава РФ, опубликованной 2 февраля в Государственном реестре лекарственных средств.



Как утверждается в документе, в отношении тяжелых случаев COVID-19 эффективность превышает 88%. Кроме того, Минздрав приводит данные из Венгрии, где также массово прививались «Спутником». По данным местных органов власти, «Спутник» оказался эффективен на 85,7%. Эффективность против смертности в разных возрастных группах составляет от 95% до 100%.

