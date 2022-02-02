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Белый дом: Вторжение России в Украину уже не «неминуемое»

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Американские власти исключили из своего вокабуляра термин «неминуемый» для характеристики возможного «вторжения» на Украину. Об этом 2 февраля сообщила журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Мы прекратили использовать его, потому что... оно посылало сигнал, который мы не намеревались посылать — что будто бы мы знаем, что президент (России Владимир) Путин принял решение», — сказала Псаки.

Белый дом решил аккуратнее подбирать слова после призывов Украины не сеять панику.

«Я бы сказала, что в большинстве случаев... мы говорили, что он может вторгнуться в любое время. Это правда, но мы все еще не знаем, принял ли он решение», — цитирует Псаки РИА Новости.

Киев и западные страны в последнее время обеспокоены усилением «агрессивных действий» с российской стороны у украинской границы. Москва обвинения неоднократно отвергала, отмечая, что заявления об агрессии — предлог для дополнительного размещения техники НАТО вблизи российских границ. Дмитрий Песков заявил, что Россия в пределах своей территории может перемещать войска, как хочет.

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Комментарии (35)

E .SladkiBubalehhh
Хорошо сказала , четко , понятно , как брат
Artem_9
Уже типа спасли янки Украинушку от злого Путина)))
Земля начала размораживаться опять же...
Piter Russo
Госдеп вспомнил что русский медведь зимой спит и на балалайке не играет)))
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