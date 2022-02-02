Белый дом: Вторжение России в Украину уже не «неминуемое»

Американские власти исключили из своего вокабуляра термин «неминуемый» для характеристики возможного «вторжения» на Украину. Об этом 2 февраля сообщила журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.



«Мы прекратили использовать его, потому что... оно посылало сигнал, который мы не намеревались посылать — что будто бы мы знаем, что президент (России Владимир) Путин принял решение», — сказала Псаки.



Белый дом решил аккуратнее подбирать слова после призывов Украины не сеять панику.



«Я бы сказала, что в большинстве случаев... мы говорили, что он может вторгнуться в любое время. Это правда, но мы все еще не знаем, принял ли он решение», — цитирует Псаки РИА Новости.

