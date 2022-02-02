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Александр Овечкин не примет участие в Матче всех звезд НХЛ из-за ковида

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Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин не выйдет на лед в Матче всех звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) из-за коронавируса. Об этом 2 февраля сообщает пресс-служба клуба.

Овечкина включили в ковид-протокол. Произойти это могло по разным причинам — от положительного результата теста до контакта с зараженным.

Матч всех звезд НХЛ состоится в Лас-Вегасе 5 февраля. Это три игры в формате «три на три» с участием четырех команд — по одной из каждого дивизиона.

В конце прошлого года Овечкин вышел на четвертое место в истории НХЛ по голам.

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