Студентов Педиатрического университета в Петербурге переводят на дистант и отправляют бороться с «омикроном»

В петербургском Педиатрическом университете занятия начнутся не с 7 февраля, а только с 7 марта. В вузе объявили «досрочную практику в помощь учреждениям здравоохранения». Об этом 2 февраля сообщил «Фонтанке» читатель.



Как выяснило наше издание, в университете 2 февраля обнародовали распоряжение, подписанное ректором СПбГПМУ Дмитрием Ивановым накануне. «В связи с распространением новой коронавирусной инфекцией, высокой потребностью помощи медицинским организациям в организации медицинской помощи населению, приказываю: с 7.02.22 по 7.03.22 начать занятия у студентов 1–6 курсов с чтения лекций в дистанционном формате», — говорится в документе.