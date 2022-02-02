Студентов Педиатрического университета в Петербурге переводят на дистант и отправляют бороться с «омикроном»

В петербургском Педиатрическом университете занятия начнутся не с 7 февраля, а только с 7 марта. В вузе объявили «досрочную практику в помощь учреждениям здравоохранения». Об этом 2 февраля сообщил «Фонтанке» читатель.
Как выяснило наше издание, в университете 2 февраля обнародовали распоряжение, подписанное ректором СПбГПМУ Дмитрием Ивановым накануне. «В связи с распространением новой коронавирусной инфекцией, высокой потребностью помощи медицинским организациям в организации медицинской помощи населению, приказываю: с 7.02.22 по 7.03.22 начать занятия у студентов 1–6 курсов с чтения лекций в дистанционном формате», — говорится в документе.
Пока преподаватели будут дистанционно читать лекции, студентов отправят на подмогу будущим коллегам, в медицинские учреждения пойдут даже первокурсники. Пока неясно, на какие работы их рекрутируют, известно только, что 30 человек уже уехали в Карелию — помогать местному здравоохранению воевать с «омикроном». Всего туда хотят направить десант из 100 студентов.