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Студентов Педиатрического университета в Петербурге переводят на дистант и отправляют бороться с «омикроном»

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В петербургском Педиатрическом университете занятия начнутся не с 7 февраля, а только с 7 марта. В вузе объявили «досрочную практику в помощь учреждениям здравоохранения». Об этом 2 февраля сообщил «Фонтанке» читатель.

Как выяснило наше издание, в университете 2 февраля обнародовали распоряжение, подписанное ректором СПбГПМУ Дмитрием Ивановым накануне. «В связи с распространением новой коронавирусной инфекцией, высокой потребностью помощи медицинским организациям в организации медицинской помощи населению, приказываю: с 7.02.22 по 7.03.22 начать занятия у студентов 1–6 курсов с чтения лекций в дистанционном формате», — говорится в документе.

Пока преподаватели будут дистанционно читать лекции, студентов отправят на подмогу будущим коллегам, в медицинские учреждения пойдут даже первокурсники. Пока неясно, на какие работы их рекрутируют, известно только, что 30 человек уже уехали в Карелию — помогать местному здравоохранению воевать с «омикроном». Всего туда хотят направить десант из 100 студентов.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (3)

xepnuminu
На сегодня, 2.02.2022, в Карелии всего зарегистрировано:

99 719 случаев заболевания (+764),
1 323 смертельных случая от коронавируса (+4)
выздоровели (+704).

с чем они поехали воевать зачем?
07A
Ну никто их не заставлял, они сами захотели, а могли стать фермерами или шахтерами!
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