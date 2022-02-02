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В ДТП под Петербургом пострадали трое. Двоих зажало в машине

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На Пушкинском шоссе в Ломоносовском районе Ленобласти вечером 2 февраля столкнулись три легковых автомобиля. Как пишет 47news со ссылкой на правоохранительные органы, в результате аварии пострадали три человека.

Сообщение о ДТП поступило в МЧС в 18:50, на место происшествия отправились 4 спасателя и одна единица техники. По предварительной информации, столкнулись «ВАЗ — 2114», «Фольксваген» и «Ниссан». В «Фольксвагене» зажало 56-летнюю женщину-водителя и 36-летнего мужчину, которых пришлось деблокировать спасателям. Также травмы получила 32-летняя женщина, сидевшая за рулем «Ниссана». Всех пострадавших госпитализировали.

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