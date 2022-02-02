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«Человек, похожий на…» Глава CNN ушел в отставку из-за тайных отношений с коллегой

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Президент американской телекомпании CNN Джефф Цукер объявил об уходе в отставку. Об этом сообщается 2 февраля на сайте канала.

Заявление прозвучало спустя два месяца после отстранения телеведущего Криса Куомо за помощь брату — экс-губернатору Нью-Йорка Эндрю Куомо — в период разбирательств по делу о сексуальных домогательствах. Тогда сообщалось, что журналист использовал свои связи для поддержки юристов, защищающих его брата.

В рамках расследования дела Куомо выяснилось, что Джефф Цукер состоит в отношениях с коллегой, с которой работает больше 20 лет. По данным CNN, речь идет о директоре телеканала по маркетингу Эллисон Голласт.

«Я признал, что отношения развивались в последние годы. От меня требовалось раскрыть их, когда они начались, но я этого не сделал. Я был не прав. В результате сегодня я ухожу в отставку», — сказал Цукер.

Джефф Цукер возглавлял CNN с 2013 года. До этого он работал в телекомпании NBC, где прошел путь от рядового сотрудника до главы телеканала.

P.S: Фраза в заголовке «Человек, похожий на…» является отсылкой к сюжетам о сексуальном скандале экс-генпрокурора Юрия Скуратова в 1999 году. После широкого освещения в СМИ он был вынужден покинуть пост. Незадолго до инцидента по его распоряжению было открыто уголовное дело о коррупции при реконструкции Московского Кремля. «Дело Mabetex» затрагивало высших чиновников страны и семью тогдашнего президента Бориса Ельцина.

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Комментарии (4)

i224
Какая тонкая аллюзия...
Dimus
Да его в пример надо ставить, а не отставлять!
260928241
Ну слава богу. С которой, это не с которым.
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