«Человек, похожий на…» Глава CNN ушел в отставку из-за тайных отношений с коллегой

В рамках расследования дела Куомо выяснилось, что Джефф Цукер состоит в отношениях с коллегой, с которой работает больше 20 лет. По данным CNN, речь идет о директоре телеканала по маркетингу Эллисон Голласт.

Заявление прозвучало спустя два месяца после отстранения телеведущего Криса Куомо за помощь брату — экс-губернатору Нью-Йорка Эндрю Куомо — в период разбирательств по делу о сексуальных домогательствах. Тогда сообщалось, что журналист использовал свои связи для поддержки юристов, защищающих его брата.

Президент американской телекомпании CNN Джефф Цукер объявил об уходе в отставку. Об этом сообщается 2 февраля на сайте канала.

«Я признал, что отношения развивались в последние годы. От меня требовалось раскрыть их, когда они начались, но я этого не сделал. Я был не прав. В результате сегодня я ухожу в отставку», — сказал Цукер.



Джефф Цукер возглавлял CNN с 2013 года. До этого он работал в телекомпании NBC, где прошел путь от рядового сотрудника до главы телеканала.



P.S: Фраза в заголовке «Человек, похожий на…» является отсылкой к сюжетам о сексуальном скандале экс-генпрокурора Юрия Скуратова в 1999 году. После широкого освещения в СМИ он был вынужден покинуть пост. Незадолго до инцидента по его распоряжению было открыто уголовное дело о коррупции при реконструкции Московского Кремля. «Дело Mabetex» затрагивало высших чиновников страны и семью тогдашнего президента Бориса Ельцина.