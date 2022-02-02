Путин обсудил Украину с Джонсоном. Лондон и Москва по-разному рассказали о переговорах

Владимир Путин провел телефонный разговор с британским премьер-министром Борисом Джонсоном. Об этом 2 февраля вечером сообщили в пресс-службе Кремля.
Путин и Джонсон обсуждали «внутриукраинский кризис», говорится на сайте Кремля. Российский президент «обратил внимание на хронический саботаж Киевом минских договорённостей». Кроме того, по мнению Путина, НАТО не готово «адекватно реагировать на обоснованные российские озабоченности» — речь идет о «политике открытых дверей» альянса: неготовности обсуждать с Россией вступление в объединение Грузии и Украины.
В пресс-службе британского премьера немного иначе рассказали о беседе. Борис Джонсон в ходе разговора «подчеркнул необходимость вовлечения Украины в переговоры». И высказал «глубокую озабоченность» деятельностью РФ на границе с соседней страной. Судя по сообщению Лондона, Джонсон и Путин «договорились найти мирное решение сложившейся ситуации». Отметим, накануне премьер Великобритании посетил Киев, и после встречи с Зеленским заявил, что санкции против России будут введены «в ту самую минуту, когда нога российского солдата решится пересечь украинскую границу и ступить на украинскую территорию».