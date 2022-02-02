FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-11°C/Завтра: -11
76.48р86.28р
Что делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDКак продвигать бизнесОбраз жизниQR-код: что, где, когда, зачемОбразованиеПромышленный Петербург

Путин обсудил Украину с Джонсоном. Лондон и Москва по-разному рассказали о переговорах

10
Печать

Владимир Путин провел телефонный разговор с британским премьер-министром Борисом Джонсоном. Об этом 2 февраля вечером сообщили в пресс-службе Кремля.

Путин и Джонсон обсуждали «внутриукраинский кризис», говорится на сайте Кремля. Российский президент «обратил внимание на хронический саботаж Киевом минских договорённостей». Кроме того, по мнению Путина, НАТО не готово «адекватно реагировать на обоснованные российские озабоченности» — речь идет о «политике открытых дверей» альянса: неготовности обсуждать с Россией вступление в объединение Грузии и Украины.

В пресс-службе британского премьера немного иначе рассказали о беседе. Борис Джонсон в ходе разговора «подчеркнул необходимость вовлечения Украины в переговоры». И высказал «глубокую озабоченность» деятельностью РФ на границе с соседней страной. Судя по сообщению Лондона, Джонсон и Путин «договорились найти мирное решение сложившейся ситуации». Отметим, накануне премьер Великобритании посетил Киев, и после встречи с Зеленским заявил, что санкции против России будут введены «в ту самую минуту, когда нога российского солдата решится пересечь украинскую границу и ступить на украинскую территорию».

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (10)

Илья 2006
Борьке скоро как политику кердык вот он и ищет себе место президента вслед за своим списанным оружием
orlovandrei1986
Джонсон местами похож на бухого Ельцина...
260928241
Лондон вооружал большевиков, против родственников британской короны в России. Остров, борется за себя любыми доступными средствами.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний