На Авито впервые в России появилось подтверждение аккаунта через «Госуслуги»

Верификация — не обязательное условие, а дополнительная возможность увеличить безопасность онлайн-сделок Фото: Пресс-служба Авито Поделиться Поделиться







Для успешной верификации у пользователя Авито должен быть подтвержденный тип учетной записи на портале «Госуслуги». Новшество позволит понять, что на обеих площадках один реальный человек.

Верификация через «Госуслуги» с помощью приложения «Госключ» — это первый шаг в эксперименте Минцифры России по подключению агрегаторов товаров и услуг в интернете к Единой системе идентификации и аутентификации портала «Госуслуги». Всего в пилотном проекте участвуют 10 компаний, ответственных за работу 12 сайтов и приложений.



Для прохождения верификации обязательно необходимо иметь подтвержденную учетную запись на «Госуслугах» Фото: Пресс-служба Авито Поделиться Поделиться







Генеральный директор Авито подчеркнул, что не бывает лишних мер, когда идет речь о безопасности. «Мы внедряем технологии и сервисы, которые помогают подтвердить благонадежность пользователей разными способами. Верификация аккаунта через Госуслуги с помощью «Госключа» — одна из тех функций, которая способна решить этот вопрос наиболее эффективно. Мы рады, что стали пионером проекта Минцифры», — Владимир Правдивый, генеральный директор Авито.

Информация о наличии аккаунта на «Госуслугах» повысит уровень доверия между пользователями при совершении онлайн-сделок.

— «Госключ» позволяет удостовериться, что человек, у которого вы собираетесь купить товар на маркетплейсе, имеет подтвержденный профиль на портале «Госуслуги». Это сильно снижает вероятность недобросовестных действий, — прокомментировал замглавы Минцифры России Олег Пак.

Верификация учетной записи осуществляется в настройках аккаунта в приложении Авито. Для прохождения верификации обязательно необходимы:

скачанное и обновленное приложение Авито

подтвержденная учетная запись на «Госуслугах»;

скачанное и обновленное приложение «Госключ»

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После прохождения верификации у пользователей Авито в профиле появится специальный значок. В компании обещают, что отметка появится в профиле на Авито в течение суток после привязки аккаунта на «Госуслугах». Подробная информация, как пройти верификацию, — по ссылке.

В Авито также напомнили, что пользователям также доступны и другие форматы защиты профилей: «Большинство пользователей платформы уже используют возможность верификации по паспорту или водительскому удостоверению. Также нашим клиентам доступна защита входа с помощью кода из смс или пуш-уведомлений», — отметил Андрей Рыбинцев, директор цифровой безопасности Авито.

В конце января Авито запустил кампанию цифровой безопасности с Леонидом Агутиным, который рассказывает базовые финансовые правила поведения в онлайн-среде.

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