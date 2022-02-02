ДТП второй раз за день остановило Московское шоссе. Пробка тянется от КАД

По данным «Яндекс.Пробок», в 16:12 на Московском шоссе скопилась необычно плотная пробка от КАД до поворота к заводу Foxconn. Затор растянулся на 5 километров, и в нем можно потерять лишние полчаса. Пользователи сервиса сообщают о ДТП в районе пересечения с Курьерским проездом.
Около 11 часов утра на Московском шоссе в направлении столицы столкнулись две фуры, сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». На кадрах с места ДТП видно, что один из грузовиков развернуло поперек проезжей части и дорога оказалась перегорожена. Несколько часов спустя фуры убрали, движение открыли и пробка на трассе рассосалась. Но, как оказалось, ненадолго.
Видео: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»