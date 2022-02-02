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ДТП второй раз за день остановило Московское шоссе. Пробка тянется от КАД

Крупная пробка вновь закупорила трассу на Москву в Пушкинском районе Петербурга днем 2 февраля. Автомобилисты сообщают о ДТП в районе складов. Утром трассу уже перекрывала авария с фурами.

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По данным «Яндекс.Пробок», в 16:12 на Московском шоссе скопилась необычно плотная пробка от КАД до поворота к заводу Foxconn. Затор растянулся на 5 километров, и в нем можно потерять лишние полчаса. Пользователи сервиса сообщают о ДТП в районе пересечения с Курьерским проездом.

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Около 11 часов утра на Московском шоссе в направлении столицы столкнулись две фуры, сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». На кадрах с места ДТП видно, что один из грузовиков развернуло поперек проезжей части и дорога оказалась перегорожена. Несколько часов спустя фуры убрали, движение открыли и пробка на трассе рассосалась. Но, как оказалось, ненадолго.

Видео: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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Комментарии (3)

mikkola2008
С водителей фур, которые перегородили дорогу, надо брать весь нанесенный ущерб в отношении третьих лиц. Ты урод на лысой резине перегородил проезд, заплати 100-200 миллионов ущерба, за то,что кто то не успел на работу или не доставил вовремя груз. Да и вообще надо запретить частным лицам или ЧП владеть грузовиками. Надо как раньше. Есть АТП, со своими механиками, службой эксплуатации. Техомостром перед рейсом.
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