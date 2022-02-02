«Студия» в бизнес-центре, который открывал Путин, и еще четыре самые суровые квартиры Петербурга

Фото: Фрагмент скриншота с сайта avito.ru Поделиться Поделиться







Фотографии комнаты без окон площадью 10 кв. м появились на доске объявлений 28 января. Одними из первых их заметили телеграм-каналы. Пользователям Сети она напомнила квартиру персонажей корейского фильма «Паразиты», у которых унитаз располагался под потолком. Здесь та же история, только российские дизайнеры распорядились дефицитным пространством более грамотно. Белый трон прикрыли шторкой так, что она в лучшем случае бы чуть прикрывала колени, рядом обустроили душевой поддон, а под «ванной» сделали «кухню».



Большую часть «студии» занимает кровать. В подушку упирается столик как в купе на одного. Есть настольная лампа, электрочайник и обогреватель. По стене ползут трубы, что выдает техническое назначение комнаты. Стиральная машина, сушилка и гладильная доска находятся в каком-то другом помещении. Видимо, в том же доме по адресу: улица Стахановцев, 14, корпус 1. Все удобства всего за 9 тысяч рублей в месяц плюс 2 тысячи за коммуналку и залог в 4,5 тысячи.

Объявление разместила сеть мини-отелей и апартаментов Viktor Tower. Она же оперативно его удалила. В аккаунте много отзывов на другие уже закрытые объявления, тоже в основном студии. В группе Viktor Tower во «ВКонтакте» размещен список из шести адресов, включая улицу Стахановцев. По телефону клиенту из «Фонтанки» сообщили, что все апартаменты сдаются только летом.



Фото: Скриншот сайта Avito.ru Фото: Скриншот сайта Avito.ru Фото: Скриншот сайта VK.com Поделиться Поделиться







В здании по адресу: ул. Стахановцев, 14, корпус 1, располагается БЦ «Ладога-Центр». На фото в «Яндекс.Картах» даже попал кусочек лестницы, ведущей в каморку. Росреестр распознает в этом доме только два помещения, подходящих по размеру, — на 9,6 и 9,7 кв. м. Данных о собственниках большего в системе нет, а меньшее на 1/28 принадлежит некой Татьяне Бариновой и на 27/28 собственнику всего здания — АО «Норд-вест сервис «Дракон».



«Я объявление не размещала. Это вообще вопрос не ко мне», — справедливо заметила администратор бизнес-центра и предложила подъехать пообщаться об этом с директором управляющей компании. Здание обслуживает ООО БЦ «Ладога-Центр» под руководством Сергея Егорова. Он пояснил «Фонтанке», что с торца здания располагается хостел, у него другой хозяин, не связанный с владельцами бизнес-центра.

Его имя звучало со страниц «Фонтанки» в 2009 году в связи с рейдерским захватом активов гонконгской компании Deson в Петербурге. Она построила здесь гостиничный комплекс и бизнес-центр, на открытии которых присутствовал в том числе Владимир Путин, курировавший на тот момент внешнеэкономические связи Смольного. В течение шестнадцати лет бизнес-центром управлял Михаил Борщ, но к середине нулевых у него разладились отношения с китайским начальством, и его попросили покинуть пост. Топ-менеджер ушел, но вскоре начал активно распродавать доли компании «Десон-Ладога» третьим лицам.

Сергей Егоров тогда был заместителем генерального директора инвестиционной компании «Дракон», петербургского партнера Deson. Он рассказывал газете «Ваш тайный советник», что на фоне конфликта как представитель гонконгских инвесторов участвовал в деловом разговоре с — в ту пору — боксером Николаем Валуевым и криминальным авторитетом Ражденом Шулая. Речь шла о приобретении здания, которое тогда оценивалось в 18 млн долларов.



Такое вот по-своему историческое место. Цену аренды студии можно было бы еще поднять.

Раз уж этот вариант теперь недоступен как минимум до лета, «Фонтанка» решила подыскать себе похожие, которые бы подходили под описание «дешево и сердито».



Фото: Скриншот сайта Avito.ru Фото: Скриншот сайта Avito.ru Фото: Скриншот сайта Avito.ru Фото: Скриншот сайта Avito.ru Поделиться Поделиться







Первое, на что упал взгляд, — 12-метровая студия на проспекте Ветеранов. Сдается за 12 тысяч в месяц вместе с коммуналкой. В коридоре путь преграждает труба примерно на уровне полутора метров от пола. На кухне — еще одна. «Для одного человека, есть прихожая, зона для мини-кухни, туалет, душ (не очень удобный), маленькая комната с окном, без особого комфорта жить можно», — честно пишет арендодатель.



Фото: Скриншот сайта Avito.ru Фото: Скриншот сайта Avito.ru Фото: Скриншот сайта Avito.ru Фото: Скриншот сайта Avito.ru Поделиться Поделиться







Второй наше внимание привлекла 17-метровая квартира за 14 тыс. рублей в месяц. Есть диван, стул, стол, кухня и туалет с душем. Правда, оказалось, что это студия в частном доме на территории СНТ. Зато с беседкой.



Фото: Скриншот сайта Avito.ru Фото: Скриншот сайта Avito.ru Фото: Скриншот сайта Avito.ru Поделиться Поделиться







Третий вариант, похоже, ориентирован на молодую семью. В 13-метровой студии на Садовой нет окон, но тоже есть отдельный вход. Цена выше — от 1 200 рублей за сутки, но все-таки центр. Диван и кровать на втором ярусе дают три спальных места, специально для детей есть игрушки, шкаф, стол и две табуретки. В другом конце комнаты мини-кухня, из-за угла сиротливо выглядывает электрическая плита в дачном варианте. В ванной душ, туалет и стиральная машина на пьедестале, как в корейской киноленте.



Фото: Скриншот сайта Avito.ru Фото: Скриншот сайта Avito.ru Фото: Скриншот сайта Avito.ru Фото: Скриншот сайта Avito.ru Поделиться Поделиться







Последнее, что впечатлило, — на Лиговском проспекте можно взять в аренду антресоль за 500 рублей в сутки. Площадь «слип бокса» — метр на два. Он закрывается на замок. Залезать наверх по стремянке. Окон, естественно, нет, но есть свет. Туалетом можно воспользоваться в самой квартире, она тоже сдается, но стоит в два раза дороже.

Искала жилье по свои габаритам Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»

