Больше всего россияне помогали в 2021 году детям с инвалидностью, животным и сиротам

В 2021 году россияне больше всего помогали детям с инвалидностью, животным, сиротам, а также малоимущим и пожилым людям. Такие данные приводятся в исследовании платформы «Если быть точным» благотворительного фонда «Нужна помощь», сообщает информационный портал АСИ.
Меньше всего россияне жертвовали проектам, которые помогают пострадавшим от насилия, людям с ВИЧ, научным исследованиям, СМИ, заключенным, представителям ЛГБТ-сообщества.
Средняя сумма пожертвования составила 800 рублей. Причем средняя сумма разовых пожертвований достигла 1000 рублей, а рекуррентных — 600 рублей.
Рост количества пожертвований был в ноябре, когда многие НКО организовывали фандрайзинговые акции. В мае количество пожертвований социально уязвимым группам выросло на 30%. В сентябре, когда началась очередная волна коронавируса, количество пожертвований на медицину и здравоохранение увеличилось на 17%. В июле на 10% стало больше пожертвований на защиту экологии и животных.