Больше всего россияне помогали в 2021 году детям с инвалидностью, животным и сиротам

В 2021 году россияне больше всего помогали детям с инвалидностью, животным, сиротам, а также малоимущим и пожилым людям. Такие данные приводятся в исследовании платформы «Если быть точным» благотворительного фонда «Нужна помощь», сообщает информационный портал АСИ.



Меньше всего россияне жертвовали проектам, которые помогают пострадавшим от насилия, людям с ВИЧ, научным исследованиям, СМИ, заключенным, представителям ЛГБТ-сообщества.



Средняя сумма пожертвования составила 800 рублей. Причем средняя сумма разовых пожертвований достигла 1000 рублей, а рекуррентных — 600 рублей.

