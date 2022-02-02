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Больше всего россияне помогали в 2021 году детям с инвалидностью, животным и сиротам

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В 2021 году россияне больше всего помогали детям с инвалидностью, животным, сиротам, а также малоимущим и пожилым людям. Такие данные приводятся в исследовании платформы «Если быть точным» благотворительного фонда «Нужна помощь», сообщает информационный портал АСИ.

Меньше всего россияне жертвовали проектам, которые помогают пострадавшим от насилия, людям с ВИЧ, научным исследованиям, СМИ, заключенным, представителям ЛГБТ-сообщества.

Средняя сумма пожертвования составила 800 рублей. Причем средняя сумма разовых пожертвований достигла 1000 рублей, а рекуррентных — 600 рублей.

Рост количества пожертвований был в ноябре, когда многие НКО организовывали фандрайзинговые акции. В мае количество пожертвований социально уязвимым группам выросло на 30%. В сентябре, когда началась очередная волна коронавируса, количество пожертвований на медицину и здравоохранение увеличилось на 17%. В июле на 10% стало больше пожертвований на защиту экологии и животных.

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Комментарии (1)

Цитата Лаврова
Представители ЛГБТ-сообществ нуждаются в финансовой помощи?
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