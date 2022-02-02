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Мужчина с ножом громил ломбард в Петроградском районе

Налетчика с ножом скрутили в ломбарде на улице Ленина 2 февраля. До украшений он успел добраться, но вынести уже не смог.

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Тревожную кнопку успели нажать в заведении на улице Ленина, 13, после того как туда в 14:45 ворвался мужчина с ножом, стало известно «Фонтанке».

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и области
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До приезда наряда ОВО Росгвардии он успел разбить стекла лотков рукояткой ножа и рассовать по карманам некоторое количество украшений. Но выйти из него не успел.

В пресс-службе ГУ Росгвардии подтвердили факт вызова в ломбард на улице Ленина. Оперативно прибывшие на место сотрудники вневедомственной охраны задержали подозреваемого и везут его в отдел полиции.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и области

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Комментарии (8)

PROM
зачем мужика сразу в отдел? там всё занято, опера с дпс вопросы решают
zlopopik
Как-то в одном из интервью Василий Сопромадзе, который строил красивые дома в центре города, сказал, что для него есть моральные и этические ограничения в бизнесе. И, если, к примеру, он бы строил торговый центр, то никогда не стал бы сдавать в нем помещения под ломбард. ... Василий Сопромадзе уже много лет ничего не строит в Петербурге, а ломбарды множатся и множат людское горе.
zlopopik
Ломбарды - дело нужное. Туда солевые сдают украшения своих жен. Но кто-то решил гоп-стопом бабло срубить. - Не пойдёт!
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