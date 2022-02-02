Мужчина с ножом громил ломбард в Петроградском районе

Тревожную кнопку успели нажать в заведении на улице Ленина, 13, после того как туда в 14:45 ворвался мужчина с ножом, стало известно «Фонтанке».

До приезда наряда ОВО Росгвардии он успел разбить стекла лотков рукояткой ножа и рассовать по карманам некоторое количество украшений. Но выйти из него не успел.



В пресс-службе ГУ Росгвардии подтвердили факт вызова в ломбард на улице Ленина. Оперативно прибывшие на место сотрудники вневедомственной охраны задержали подозреваемого и везут его в отдел полиции.