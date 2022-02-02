В Петербурге и Ленобласти начался приём заявок на фестиваль для детей с ограниченными возможностями

«Парус мечты» является отборочным туром XV Международного творческого фестиваля «Шаг навстречу». Главная задача — поиск и объединение талантливых детей с ограниченными возможностями здоровья, раскрытие их творческого потенциала, а также привлечение внимания и постепенное изменение отношения общества к людям с ограниченными возможностями здоровья.

В Петербурге пройдёт VI городской фестиваль для детей с ограниченными возможностями здоровья «Парус мечты». Организаторы объявили о старте приёма заявок.

К участию приглашаются дети и молодые люди Северной столицы и Ленинградской области в возрасте от 6 до 25 лет, имеющие ограничения в развитии. Конкурс будет проходить по следующим номинациям: музыкально-исполнительское искусство, танцевальное искусство, изобразительное искусство, декоративно-прикладное творчество.



Подать заявку можно по 1 марта 2022 года. Участие бесплатное. Все подробности можно узнать в официальном паблике мероприятия.



Фестиваль пройдёт в Петербурге с 24 марта по 2 апреля. Помимо конкурсной программы в рамках фестиваля также пройдут выставка художественных и декоративно-прикладных работ, концерт в Концертном зале гостиницы «Москва», творческие мастер-классы, а также научно-практическая конференция для педагогов.

