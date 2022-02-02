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122 и 112 — не одно и то же. Служба спасения завалена обращениями за медицинской помощью

Петербуржцы запутались — вместо номера 122 набирают 112, чтобы вызвать врача на дом. В результате в январе из почти 400 тысяч обращений в службу экстренных вызовов Петербурга «112» 167 тысяч были «медицинскими».

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Из 387 тысяч экстренных вызовов, поступивших в службу «112» в январе, зарегистрировано 167 тысяч обращений по поводу оказания медицинской помощи. Из них 115 тысяч обратившихся нуждались в скорой помощи, остальные вызовы переадресовывались участковым службам поликлиник.

Как пояснили 2 февраля в комитете по информатизации и связи Смольного, это объясняется тем, что многие до сих пор путают номера 112 и 122, поэтому нагрузка на операторов службы экстренных вызовов «112» сильно выросла.

В ней посчитали: из общего числа обращений, поступивших по телефону 112, в полицию обращались более 72 тысяч раз, в пожарно-спасательную службу — более 5 тысяч и более 2 тысяч — в службу газа. Более 11 тысяч вызовов потребовали комплексного реагирования и поэтому были направлены сразу нескольким экстренным оперативным службам. Остальные обращались за справкой, также были ложные вызовы.

В службе напоминают: телефон 112 работает ежедневно и круглосуточно 24/7. Любой человек в любой экстренной ситуации может набрать этот короткий номер, и ему обязательно помогут. А оставлять заявку на вызов врача на дом необходимо через единую региональную информационно-справочную службу «122».

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Комментарии (9)

Mollyy
Там даже не думали об этом. Дали первый свободный номер.
Swebaka
Так сразу предупреждали, что путаница будет! Но кто ж народ слушает...
Dude_from_the_internet
Спрашивайте за это тех кто удумал схожие номера сделать, несложно было догадаться что болезные будут путаться... Правильно товарищ выше написал, оставили бы 01, 02, 03 и проблем бы не было...
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