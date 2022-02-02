122 и 112 — не одно и то же. Служба спасения завалена обращениями за медицинской помощью

Из 387 тысяч экстренных вызовов, поступивших в службу «112» в январе, зарегистрировано 167 тысяч обращений по поводу оказания медицинской помощи. Из них 115 тысяч обратившихся нуждались в скорой помощи, остальные вызовы переадресовывались участковым службам поликлиник.



Как пояснили 2 февраля в комитете по информатизации и связи Смольного, это объясняется тем, что многие до сих пор путают номера 112 и 122, поэтому нагрузка на операторов службы экстренных вызовов «112» сильно выросла.



В ней посчитали: из общего числа обращений, поступивших по телефону 112, в полицию обращались более 72 тысяч раз, в пожарно-спасательную службу — более 5 тысяч и более 2 тысяч — в службу газа. Более 11 тысяч вызовов потребовали комплексного реагирования и поэтому были направлены сразу нескольким экстренным оперативным службам. Остальные обращались за справкой, также были ложные вызовы.

