Мэра Новгорода оштрафовали за плохую уборку снега

Оштрафовали за плохую уборку снега на улицах мэра Великого Новгорода Сергея Бусурина, передает 2 февраля «Интерфакс» со ссылкой на представителя Новгородского областного суда. Кошелек градоначальника станет легче на 25 тысяч рублей.

Непорядок выявили дорожные полицейские еще 11 января. Но, вопреки закону, устранять нарушение в мэрии не пошевелились.

Бусурина суд признал виновным по первому пункту статьи 12.34 КоАП — «Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения».

На звонок «Фонтанки» в Новгородском облсуде не ответили. А вот в администрации города о произошедшем уже знают. Правда, только из Интернета: как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе городской управы, официальные документы суда к ним пока не поступали.