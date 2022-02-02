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Путин: Наша миссия – укреплять русский мир

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России необходимо развивать и укреплять русский мир. Это наша миссия, заявил 2 февраля на церемонии вручения госнаград президент РФ Владимир Путин.

«Могу сказать применительно ко всему русскому миру, который, как и наша страна, является…многоконфессиональным, многонациональным. Он такой многоликий русский мир, огромный. Не мы его создавали. Наша миссия заключается в том, чтобы укреплять его, развивать и делать его привлекательным для наших граждан, для всего мира. И мы можем это делать и делаем это благодаря таким людям, как вы», – сказал глава государства (цитата по РИА Новости).

В 2018 году Путин отмечал, что «огромный русский мир никогда не строился исключительно по этническому, национальному и религиозному признаку». Он пояснил, что под этим понятием имеет в виду всех, кто чувствует себя «духовно связанным с Россией, кто считает себя носителями русского языка, культуры, русской истории».

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Комментарии (3)

piterez
А я до этого почему-то был уверен, что бункер в Новоогарево хорошо укреплен... Во тебе и на...
efela
"многонациональный русский мир". Кто-нибудь уже таблетки деду выпишет?
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