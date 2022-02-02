Путин: Наша миссия – укреплять русский мир

России необходимо развивать и укреплять русский мир. Это наша миссия, заявил 2 февраля на церемонии вручения госнаград президент РФ Владимир Путин.



«Могу сказать применительно ко всему русскому миру, который, как и наша страна, является…многоконфессиональным, многонациональным. Он такой многоликий русский мир, огромный. Не мы его создавали. Наша миссия заключается в том, чтобы укреплять его, развивать и делать его привлекательным для наших граждан, для всего мира. И мы можем это делать и делаем это благодаря таким людям, как вы», – сказал глава государства (цитата по РИА Новости).

