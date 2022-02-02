Скончалась Моника Витти — актриса и возлюбленная Микеланджело Антониони

Не стало итальянской актрисы Моники Витти — муза великого Микеланджело Антониони ушла 2 февраля в возрасте 90 лет, сообщило агентство Ansa со ссылкой на экс-мэра Рима и кинокритика Вальтера Велтрони.



Урожденная Мария Луиза Чечарелли была пятикратной лауреаткой престижной премии «Давид ди Донателло» за лучшую женскую роль — по числу этих наград ее обошла только Софи Лорен. Звезда фильмов Антониони («Приключение», «Ночь», «Затмение», «Красная пустыня»), она была его музой с конца 1950-х по конец 1960-х.