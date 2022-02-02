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Скончалась Моника Витти — актриса и возлюбленная Микеланджело Антониони

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Не стало итальянской актрисы Моники Витти — муза великого Микеланджело Антониони ушла 2 февраля в возрасте 90 лет, сообщило агентство Ansa со ссылкой на экс-мэра Рима и кинокритика Вальтера Велтрони.

Урожденная Мария Луиза Чечарелли была пятикратной лауреаткой престижной премии «Давид ди Донателло» за лучшую женскую роль — по числу этих наград ее обошла только Софи Лорен. Звезда фильмов Антониони («Приключение», «Ночь», «Затмение», «Красная пустыня»), она была его музой с конца 1950-х по конец 1960-х.

Фото: Кадр из фильма/youtube.com/«Приключение». 1960. Режиссер Микеланджело Антониони
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Витти снималась с такими звездами, как Марчелло Мастроянни, Ален Делон и другие, была награждена почетным «Золотым львом» Венецианского кинофестиваля, а также «Серебряным медведем» Берлинского кинофестиваля за фильм «Флирт», над которым работала и в качестве сценариста со своим будущим мужем режиссером Роберто Руссо.

В последний раз появлялась на публике в 2002-м на парижской премьере мюзикла Notre-Dame de Paris. Последние десятилетия страдала от болезни Альцгеймера.

Микеланджело Антониони был женат дважды: в 1940-х — начале 1950-х — на Летиции Бальбони и с 1986 года — на актрисе Энрике Фико.

Фото: Кадр из фильма/youtube.com/«Приключение». 1960. Режиссер Микеланджело Антониони

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Комментарии (6)

Komarinsk2019
Очень красивая была, я фильм не помню, а красоту её запомнила.
260928241
Благодаря Хазанову, стала известна и популярна.
07A
Надо было сделать побольше разрыв между абзацами и закончить:" и коль мы упомянули Энрику Фико..." и еще строчек десять о ее судьбе, родственниках и знакомых!
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