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Проспект Маршала Блюхера летом ждет ремонт: асфальт заменят и на дороге, и на тротуарах

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В 2022 году отремонтируют одну из важнейших магистралей Калининского района Петербурга — проспект Маршала Блюхера. Подрядчика выберут в ближайшие месяцы, а работы и ограничения начнутся летом.

В порядок приведут 3,5 километра на участке от Полюстровского до Пискаревского проспекта. Будущий подрядчик переложит асфальт на проезжей части и тротуарах и заменит бордюрный камень. В последний раз подобные работы на магистрали велись в 2014 году. Сметная стоимость ремонта составляет 198 миллионов рублей.

Проспект Маршала Блюхера вместе с еще 14 адресами входит в лот «Северные административные районы Санкт-Петербурга». Его разыграют на торгах в ближайшие два месяца. Ремонт же начнется летом, и тогда же на проспекте введут ограничения движения.

Работы проводятся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В этом году по нему Петербург снова получил на ремонт дорог 1 миллиард рублей из федерального бюджета. Всего до конца года планируется привести в порядок 46 дорог общей протяженностью порядка 80 километров. С учетом федерального финансирования общая стоимость всех работ составит более 4,5 миллиарда рублей.

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