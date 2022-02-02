Проспект Маршала Блюхера летом ждет ремонт: асфальт заменят и на дороге, и на тротуарах

В 2022 году отремонтируют одну из важнейших магистралей Калининского района Петербурга — проспект Маршала Блюхера. Подрядчика выберут в ближайшие месяцы, а работы и ограничения начнутся летом.



В порядок приведут 3,5 километра на участке от Полюстровского до Пискаревского проспекта. Будущий подрядчик переложит асфальт на проезжей части и тротуарах и заменит бордюрный камень. В последний раз подобные работы на магистрали велись в 2014 году. Сметная стоимость ремонта составляет 198 миллионов рублей.