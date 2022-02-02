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В МВД предлагают изменить правила признания иностранцев «нежелательными» для России

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Принимать решения о нежелательности пребывания в России иностранных граждан в МВД предлагают по новым правилам. Проект приказа для общественного обсуждения ведомство опубликовало накануне, 1 февраля, на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

По закону, нежелательным в России может быть признан любой иностранец при «наличии обстоятельств, создающих реальную угрозу здоровью населения». Обратиться в центральный аппарат ведомства для инициации проверки на «нежелательность» с последующим выдворением из страны могут подразделения, входящие в структуру органов внутренних дел.

При решении вопроса о нежелательности иностранца новый проект приказа МВД предлагает проверять наличие у него членов семьи, являющихся гражданами России.

Ограничений по срокам принятия решения о депортации нежелательного иностранного гражданина новый документ не предусматривает.

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Комментарии (1)

KGB has yo
да так всех пентов можно признать нежелательными!
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