В МВД предлагают изменить правила признания иностранцев «нежелательными» для России

Принимать решения о нежелательности пребывания в России иностранных граждан в МВД предлагают по новым правилам. Проект приказа для общественного обсуждения ведомство опубликовало накануне, 1 февраля, на официальном портале проектов нормативных правовых актов.



По закону, нежелательным в России может быть признан любой иностранец при «наличии обстоятельств, создающих реальную угрозу здоровью населения». Обратиться в центральный аппарат ведомства для инициации проверки на «нежелательность» с последующим выдворением из страны могут подразделения, входящие в структуру органов внутренних дел.