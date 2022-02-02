В Кремле допускают попытки Украины «посягнуть на российский Крым»

Пресс-секретарь российского президента считает, что в будущем Украина может напасть на Крым.
«Украина считает возможным нападение на Россию для того, чтобы, например, посягнуть на российский регион Крым», — цитирует 2 февраля РИА Новости заявление Дмитрия Пескова.
По его словам, такой вариант развития событий нельзя исключать из-за наличия «националистически настроенных элементов» в украинском обществе и руководстве.
Песков добавил, что стратегия национальной безопасности соседней страны предусматривает применение силы.