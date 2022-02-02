FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-7°C/Завтра: -11
77.13р86.79р
Что делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDКак продвигать бизнесОбраз жизниQR-код: что, где, когда, зачемОбразованиеПромышленный Петербург

В Кремле допускают попытки Украины «посягнуть на российский Крым»

25
Печать

Пресс-секретарь российского президента считает, что в будущем Украина может напасть на Крым.

«Украина считает возможным нападение на Россию для того, чтобы, например, посягнуть на российский регион Крым», — цитирует 2 февраля РИА Новости заявление Дмитрия Пескова.

По его словам, такой вариант развития событий нельзя исключать из-за наличия «националистически настроенных элементов» в украинском обществе и руководстве.

Песков добавил, что стратегия национальной безопасности соседней страны предусматривает применение силы.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (25)

VVM1962
ну хоть в кавычках написали и то хорошо.
change_it
Российский Крым - это где?
DoctorT
Кишка у них тонка! Если они не совсем отмороженные, то и они об этом прекрасно знают.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний