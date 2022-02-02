Коронавирус становится эндемичным, говорят медики

«К сожалению, карантинные меры не снизили значительно высокий уровень передаваемости «омикрона», но замедлили его передачу. Поэтому они [власти] ослабляют ограничения, целью которых было уменьшить пик [заболеваемости]. Теперь власти уверены, что больницы не будут переполнены», — рассказала профессор австралийского университета Дикина Катрин Беннет.

Тенденция менять стратегию борьбы с коронавирусом охватывает всё больше стран. Его начинают воспринимать как эндемическое заболевание — то есть обычную для региона болезнь, постоянно присутствующую в социуме. Одновременно с этим «омикрон» снижает эффективность локдаунов и других жёстких ограничительных мер. Об этом 2 февраля пишет РИА Новости со ссылкой на экспертов в области здравоохранения.

Исследователи из Университета Хопкинса, по данным СМИ, пришли к выводу, что локдауны были не нужны. По их оценкам, в США и Европе ограничения на перемещения и закрытие организаций снизили смертность от ковида в среднем лишь на 0,2 % , а жёсткие локдауны с самоизоляцией — менее чем на 3 % . «Доказательств значимого снижения смертности благодаря локдаунам нет», — резюмируют авторы исследования, опубликованного в конце января.



Многие, впрочем, считают, что полный отказ от ограничений преждевременен. Даже если коронавирус станет эндемическим заболеванием, для некоторых незащищенных групп он может иметь летальные последствия, считает вирусолог Джонатан Стойе из института Фрэнсиса Крика в Лондоне. «Следует внимательно относиться к этим словам. Эндемический не равно менее летальный. Скорее это означает, что уровень заражения будет оставаться на постоянном уровне. Например, малярия — это эндемическое заболевание для некоторых частей мира, в Африке от него умирает больше людей, чем от COVID-19», — заявил Стойе. По его словам, необходимость в локдаунах может возникнуть в случае появления более опасных штаммов коронавируса.

