Власти погружаются в метавселенные, таящие множество опасностей

Научно-технический центр ГРЧЦ, входящий в состав Роскомнадзора, провёл исследование виртуальной реальности и оценил возникающие там риски. Таким образом, власти подошли к вопросу о возможности регулирования виртуальных пространств — метавселенных, где пользователи взаимодействуют друг с другом и с цифровыми объектами с помощью технологий виртуальной реальности.
Как пишет 2 февраля «Коммерсантъ», эксперты НТЦ составили список рисков. Во-первых, используемые в метавселенных цифровые валюты способствуют нарушению политических границ (цепочки продаж не поддаются официальному регулированию). Во-вторых, в виртуальных магазинах могут торговать запрещёнными веществами. В-третьих, есть опасность появления «виртуальной политической реальности, виртуальных политических партий, новых форм агитации и протестов». В-четвёртых, виртуальные аватары делают личные данные уязвимыми для копирования или манипулирования.
«Использование расширенной реальности (XR) для ощущения тактильных импульсов также переосмысливает опыт киберсекса, и есть угроза в возможностях киберсекса с несовершеннолетними, формировании различных девиаций», — отмечают в НТЦ.
Мнения экспертов и участников рынка расходятся. Одни считают, что риски преувеличены, другие — что для метавселенных требуется отдельное регулирование. «Необходимо развитие механизмов саморегулирования происходящих в метавселенной процессов», — говорят в Роскомнадзоре.