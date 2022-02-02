Власти погружаются в метавселенные, таящие множество опасностей

Научно-технический центр ГРЧЦ, входящий в состав Роскомнадзора, провёл исследование виртуальной реальности и оценил возникающие там риски. Таким образом, власти подошли к вопросу о возможности регулирования виртуальных пространств — метавселенных, где пользователи взаимодействуют друг с другом и с цифровыми объектами с помощью технологий виртуальной реальности.



Как пишет 2 февраля «Коммерсантъ», эксперты НТЦ составили список рисков. Во-первых, используемые в метавселенных цифровые валюты способствуют нарушению политических границ (цепочки продаж не поддаются официальному регулированию). Во-вторых, в виртуальных магазинах могут торговать запрещёнными веществами. В-третьих, есть опасность появления «виртуальной политической реальности, виртуальных политических партий, новых форм агитации и протестов». В-четвёртых, виртуальные аватары делают личные данные уязвимыми для копирования или манипулирования.

