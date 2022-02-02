Частная сеть LTE появилась на крупнейшем в России месторождении коксующегося угля

Базовые станции LTE, работающие в четырех диапазонах: 800, 900, 1800 и 2600 МГц — построены на площади более 10 тыс. га. Это обеспечит высокую скорость передачи данных, покрытие между удаленными объектами на производственных площадках, а также проникновение сигнала внутрь помещений. Из-за скалистой местности и расстояний строительство наземных линий там затруднено..

Сеть Private LTE позволит управлять транспортом с помощью современных систем диспетчеризации, в частности, чтобы отслеживать производительность карьерной техники и оборудования, будет использоваться телеметрия. IoT-датчики и видеокамеры, которые установлены на экскаваторах и самосвалах, позволяют контролировать как стандартные параметры: давление в шинах, которые быстро изнашиваются, количество горючего в баках, уровень загрузки транспорта во время простоя, так и дополнительные — усталость водителей, опасное сближение транспорта при погрузке и другие.

«Для предприятия, которое работает в сложных климатических условиях Крайнего Севера, сокращение числа процессов с непосредственным участием людей — первостепенная задача. Собственная устойчивая сеть максимально автоматизирует такие процессы, — подчеркнул Александр Исаев, генеральный директор ООО «УК «ЭльгаУголь». — Также приватная сеть обеспечит стабильной и качественной связью специалистов, которые работают на месторождении — сегодня более двух тысяч человек остаются на связи с семьей и близкими».

