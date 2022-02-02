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Не хотел платить за отключение газа и встретил аварийную бригаду с ружьем. Петербуржца осудили за хулиганство

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Петродворцовый райсуд Петербурга приговорил к условному сроку мужчину, который с ружьем пошел на бригаду аварийной службы. Он не хотел, чтобы в доме отключали газ — ранее такая процедура уже влетела в копеечку.

Мужчину признали виновным в хулиганстве, сообщает 2 февраля объединенная пресс-служба судов Петербурга. В мае в его дом на Новогорской улице пришел сотрудник газовой службы и сообщил, что произошла утечка, поэтому газ придется отключить. Эта процедура уже однажды обошлась мужчине в 60 тысяч рублей, на дополнительные жертвы он готов не был и выгнал специалиста.

Через некоторое время приехала аварийная бригада, но петербуржец занял оборону: будучи пьяным и бранясь, он встретил гостей с пневматической винтовкой и направил ее на одного из них. Тот испугался и вызвал полицию.

Вину мужчина признал, но уточнил, что подробности конфликта помнит плохо — был пьян. Он раскаялся и допустил, что действительно мог направить ружье в голову мастера.

Суд назначил хулигану полтора года условно с таким же испытательным сроком.

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