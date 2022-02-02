Не хотел платить за отключение газа и встретил аварийную бригаду с ружьем. Петербуржца осудили за хулиганство

Петродворцовый райсуд Петербурга приговорил к условному сроку мужчину, который с ружьем пошел на бригаду аварийной службы. Он не хотел, чтобы в доме отключали газ — ранее такая процедура уже влетела в копеечку.



Мужчину признали виновным в хулиганстве, сообщает 2 февраля объединенная пресс-служба судов Петербурга. В мае в его дом на Новогорской улице пришел сотрудник газовой службы и сообщил, что произошла утечка, поэтому газ придется отключить. Эта процедура уже однажды обошлась мужчине в 60 тысяч рублей, на дополнительные жертвы он готов не был и выгнал специалиста.