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Юная мать на Урале убила младенца и, осознав, захотела умереть сама

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В Свердловской области 20-летняя мать подозревается в убийстве своего 9-месячного сына.

По информации регионального СУ СК, преступление было совершено в ночь на 2 февраля в квартире женщины. Она с родными проживает в одном из сёл Каменского района области. В отношении неё возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего).

После ЧП в полицию дозвонилась бабушка погибшего ребёнка, сообщают ТАСС и РИА Новости со ссылкой на местный главк. «Задержанная и ее спутник жизни, 1997 года рождения, ранее трижды судимый за кражи, работающий скотником на местном сельхозпредприятии, в официальном браке не состояли. Мать мальчика, вероятно осознав, что натворила собственными руками, причинила себе серьезные травмы и угодила в больницу, где врачи оказывают ей необходимую медицинскую помощь», — рассказал начальник пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Следователи выясняют причины трагедии. Уже осмотрено место происшествия, допрашиваются свидетели, назначен комплекс экспертиз. «Планируется предъявить задержанной соответствующее обвинение и выполнить с её участием ряд иных процессуальных действий (в частности, судебную психиатрическую экспертизу). Также следствие СКР намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении задержанной меры пресечения в виде заключения под стражу», — отмечается в сообщении Следственного комитета.

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