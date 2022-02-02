Юная мать на Урале убила младенца и, осознав, захотела умереть сама

В Свердловской области 20-летняя мать подозревается в убийстве своего 9-месячного сына.



По информации регионального СУ СК, преступление было совершено в ночь на 2 февраля в квартире женщины. Она с родными проживает в одном из сёл Каменского района области. В отношении неё возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего).



После ЧП в полицию дозвонилась бабушка погибшего ребёнка, сообщают ТАСС и РИА Новости со ссылкой на местный главк. «Задержанная и ее спутник жизни, 1997 года рождения, ранее трижды судимый за кражи, работающий скотником на местном сельхозпредприятии, в официальном браке не состояли. Мать мальчика, вероятно осознав, что натворила собственными руками, причинила себе серьезные травмы и угодила в больницу, где врачи оказывают ей необходимую медицинскую помощь», — рассказал начальник пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых.

